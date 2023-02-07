Институции ЕС ссорятся из-за утечки информации о визите Зеленского в Брюссель, - The Guardian
После утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС
Об этом пишет The Guardian .
В ЕС обеспокоены тем, что утечка информации может поставить жизнь Зеленского под угрозу.
Напомним, что издание Financial Times сообщило, что ЕС готовится принять Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе 9 февраля. До этого Зеленский уезжал из Украины только раз – в США. При этом его визит держали в строжайшей тайне.
"Президент Европейского совета Шарль Мишель, организовывающий саммиты ЕС, считает Европейский парламент ответственным за утечку информации. Его представитель не подтвердил и не опроверг визит, сказав: "Есть открытое приглашение президента Зеленского посетить Брюссель", - пишет издание.
"Эта ссора взволновала президента Европейского парламента Роберту Метсолу, чьих чиновников обвиняют в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая сообщила о визите", - добавили в СМИ.
- 22 декабря 2022 года Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на совместной пресс-конференции. Также он выступил перед конгрессом США, которому подарил флаг защитников Бахмута.
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