Институт украиноведения избрал заместителем главы Веденеева. Экс-глава УИНП Вятрович назвал назначение недопустимым

Об этом говорится на странице Научно-исследовательского института украиноведения Facebook.

Отмечается, что Веденеева избрали заместителем председателя Института украиноведения 21 сентября на собрании коллектива.

Там его представили как украинского историка, военного аналитика и эксперта, полковника запаса, доктора исторических наук и профессора. В 2006 г. защитил докторскую диссертацию по теме "Деятельность специальных подразделений движения украинских националистов и Украинской повстанческой армии (1920-1950 гг.)" и написал более 750 печатных работ, в том числе 50 монографий, учебных пособий и научно-документальных работ.

В то же время историк, действующий нардеп и бывший глава Украинского института национальной памяти в 2014–2019 годах Владимир Вятрович подверг критике назначение Веденеева и назвал его недопустимым.

"Одной из главных задач России в исторической политике в предыдущие десятилетия назад было отрицание геноцидного характера Голодомора. Колоссальные ресурсы тратились на то, чтобы так не воспринимали его в Украине, не признавали таким в мире. С приходом к власти в Украине Януковича Россия начала сносить достижения признание Голодомора геноцидом предыдущего президента. Поэтому новый, избранный в 2010 году уже на первом же своем выступлении заграницей весной этого года сказал, что нет оснований утверждать о геноциде, была лишь общая трагедия народов СССР", - написал Вятрович.

По его словам, тогда новое руководство СБУ начало закрывать архивы КГБ, где содержалась информация о событиях 1930-х. Однако, по его мнению, главными инструментами этой российской кампании стали новые руководители Украинского института национальной памяти, структуры созданной при президентстве Виктора Ющенко для исследования Голодомора и распространения информации о нем.

"Это были коммунист Валерий Солдатенко и кагэбист Дмитрий Веденеев. Оба успели нанести вред Украине пока первый из них был директором УИНП, а второй его заместителем. Оба скрылись с должностей после побега Януковича в 2014. И вот вчера узнаю, что Веденеев снова директора. Правда, уже не Института национальной памяти, но все же государственного учреждения - Института украиноведения. Это недопустимо, тем более во время войны - Веденеев озвучитель российских нарративов о нашем прошлом", - подчеркнул Вятрович.



Нардеп призвал Министерство образования и науки Украины и особенно его руководителя Оксена Лесного "исправить эту позорную ошибку".