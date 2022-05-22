Об этом пишет USA News.

Институт Сервантеса выдаст 6 500 бесплатных лицензий для онлайн-курсов по изучению языка. Соглашение направлено на интеграцию беженцев украинского происхождения в Испанию и содействие изучению языка.

Издание отмечает, что это первое соглашение, оформленное в соответствии со стандартной моделью соглашения между Институтом Сервантеса и автономными сообществами. Акция является частью единого договора, принятого Советом директоров Института Сервантеса 31 марта 2022 года.

"Это подтверждает идею, что работать ради культуры и образования – это приверженность миру, демократическим ценностям и взаимопониманию между народами", - говорится в сообщении правительственной организации.

17 апреля король и королева Испании посетили центр приема украинских беженцев.

21 апреля Киев посетил премьер-министр Испании Педро Санчес вместе со своей датской коллегой премьер-министром Мэтте Фредериксен провели встречу с президентом Владимиром Зеленским и посетили места на Киевщине, где российские захватчики совершили военные преступления.

Испания отправила в Украину новую партию военной помощи. В частности, страна предоставила 200 тонн боеприпасов и военных грузов, а также бронеавтомобили.

20 мая министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз.

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