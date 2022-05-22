Институт Сервантеса поспособствует изучению испанского языка украинскими беженцами
Государственная правительственная организация Испании подписала соглашение с Испанским Красным Крестом, согласно которому предоставит доступ к своим онлайн-курсам
Об этом пишет USA News.
Институт Сервантеса выдаст 6 500 бесплатных лицензий для онлайн-курсов по изучению языка. Соглашение направлено на интеграцию беженцев украинского происхождения в Испанию и содействие изучению языка.
Издание отмечает, что это первое соглашение, оформленное в соответствии со стандартной моделью соглашения между Институтом Сервантеса и автономными сообществами. Акция является частью единого договора, принятого Советом директоров Института Сервантеса 31 марта 2022 года.
"Это подтверждает идею, что работать ради культуры и образования – это приверженность миру, демократическим ценностям и взаимопониманию между народами", - говорится в сообщении правительственной организации.
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