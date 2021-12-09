Институт Pantone назвал цвет 2022 года
Институт цвета Pantone показал главный цвет 2022 года – им стал сиреневый оттенок под названием Very Peri.
Об этом пишет сайт института.
Как сообщается, цвет демонстрирует безмятежную уверенность и смелое любопытство. Авторы также называют цвет "любознательным и интригующим, оживляющим творческий дух". Его задача - помочь "принять изменившийся ландшафт возможностей".
Отметим, Peri в персидской мифологии - это утонченные крылатые духи, известные своей красотой и озорством.
PANTONE 17-3938 Very Peri состоит из синих и фиолетово-красных оттенков. В институте отмечаются, что цвет демонстрирует жизнерадостное настроение и динамичное присутствие, поощряющее смелое творчество и самовыражение.
"Создание нового цвета впервые в истории нашей образовательной цветовой программы PANTONE Цвет года отражает происходящие глобальные инновации и преобразования. Поскольку общество продолжает осознавать, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, привлекать и общаться, сложность этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", - рассказала вице-президент Институт цвета Pantone Лори Прессман.
Very Peri будет интегрирован в ряд программ Microsoft в виде цифровых заставок и опций интерфейса для PowerPoint, Teams, Edge и Windows.
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