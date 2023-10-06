Инстинкт самосохранения заставит НАТО и США принимать выгодные решения для Украины, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Если отстраниться и просто теоретизировать, то в случае поражения Украины, Путин воспримет ее как приглашение к войне против всех. В этом случае мы должны четко себе представлять, если Путин доходит до украинско-польской границы или до украинско-румынской границы, то следующими будут они. И в этом нет никаких сомнений. И тогда Путин будет иметь стратегическое и психологическое преимущество над НАТО. Потому что поражение Украины будет означать поражение НАТО", - подчеркнул Огрызко.

По словам дипломата, ни Украина, ни НАТО из США не вправе проиграть в этой войне.

"Даже если представить себе, что в некоторых странах к власти придут правительства не настроены столь решительно, но инстинкт самосохранения заставит их принимать решения, которые будут выгодны и им, и Украине. Иначе ситуация для них будет драматична", - подчеркнул Огрызко.

Голосование за временный бюджет и отставка Маккарти

1 октября Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства на 45 суток, одобренный Сенатом и Палатой представителей. Перед этим глава Белого дома выступил с заявлением о том, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.

3 октября Палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти по обвинению однопартийцев по Республиканским партиям, что он пошел на компромисс с демократами, обеспечил принятие 45-дневного бюджета и заключил "тайное соглашение" с Джо Байденом.