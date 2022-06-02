Об этом сообщает пресс-служба компании.



Программа начинает работать с 1 июня, и, как говорится в официальном обращении, в ближайшие недели заработает в 25 странах мира.

Начиная с 2015 года, AMBER Alerts в Facebook успешно помогают органам власти найти и быстро найти пропавших детей. Теперь система заработает и в Instagram.



Функция была разработана в партнерстве с такими организациями как Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) в США, Международный центр пропавших и эксплуатируемых детей, Национальное агентство по борьбе с преступностью в Великобритании, Генеральная прокуратура в Мексике, австралийская Федеральная полиция и т.д.



"Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда больше людей ищут, особенно в первые несколько часов. С помощью этого обновления, если правоохранительные органы активируют уведомление AMBER, и вы находитесь в определенной области поиска, уведомление теперь появится в вашей ленте Instagram", - говорится в сообщении.



Стало также известно, что уведомление будет содержать важную информацию о пропавшем ребенке: фотографию, описание, место похищения и любую другую доступную информацию, которую можно предоставить.



"Люди также могут поделиться уведомлениями с друзьями для дальнейшего распространения информации.

Эти уведомления редки и характерны для поиска. Если вы получаете такую, это значит, что вблизи идет активный поиск пропавшего ребенка. Чтобы знать, кому показывать эти уведомления, мы используем разнообразные сигналы, в частности город, который вы указали в своем профиле, ваш IP-адрес и службы определения местоположения (если они у вас включены)", - сообщается компания.



"Мы знаем, что фотографии являются важным инструментом в поиске пропавших детей, и, расширив охват аудитории Instagram, мы сможем делиться фотографиями пропавших детей с большим количеством людей", - заявил Мишель ДеЛон, президент и генеральный директор Национального центра пропавших без вести и эксплуатируемых детей.



Предупреждения AMBER в Instagram будут полностью доступны в течение следующих нескольких недель в 25 странах: Аргентине, Австралии, Бельгии, Болгарии, Канаде, Эквадоре, Греции, Гватемале, Ирландии, Ямайке, Корее, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мальте, Мексике, Нидерландах. Зеландии, Румынии, Южной Африке, Тайване, Украине, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb