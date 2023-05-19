Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Instagram заблокировал страницу российской пропагандистки Симоньян

Instagram заблокировал страницу российской пропагандистки Симоньян

19 мая, 2023 пятница
22:17
Война с Россией

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян жалуется, что не может войти в Instagram

Об этом Симоньян написала в телеграмме.

"Сегодня моя страница в инстаграме перестала работать. Никаких предупреждений не поступало. Вчера аккаунт Тиграна там тоже прикрыли. Также, без уведомлений. Отправила запрос в Instagram, жду. Но подозреваю, что результат известен", - жалуется российская пропагандистка Маргарита Симон.

Instagram заблокував сторінку російської пропагандистки Сімоньян

Мир
Россия
пропаганда
руские фейки
Читайте также:
Роман Бессмертный
18 мая, 2023 четверг
Российские атаки будут продолжаться, пока будет продолжаться вояж китайской делегации по Европе, - дипломат Бессмертный
Сергій Кислиця
19 мая, 2023 пятница
Кислица в Совбезе ООН озвучил два варианта выхода из ситуации для "криминального бункерного дедушки"
17 мая, 2023 среда
Участники саммита Совета Европы призвали РФ вывести войска из трех стран – итоговая декларация
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.11
    Покупка 37.11
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.09
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
19 мая
23:28
холера
ООН: миллиард людей в 43 странах рискует заболеть холерой
23:26
Обновлено
Португалия и Дания присоединились к авиакоалиции и готовы тренировать украинских пилотов
23:16
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 мая
23:06
Обновлено
"Дырявая ПВО не помогла": Андрющенко сообщил о прилетах в пригороде Мариуполя и районе аэропорта
22:59
Более 23 тысяч украинских абитуриентов планируют сдавать НМТ за границей
22:51
В школы Великобритании пришлют семена полевых цветов в честь коронации Чарльза ІІІ
22:02
ПВО сбило 2 дрона на Днепропетровщине
21:46
Украинские морпехи за неделю уничтожили 2 вражеских артсистемы, плавсредство и дрон
21:30
Обама и еще 499 американцев теперь не въездные в Россию
21:09
Лунин принял решение о своем будущем в "Реале"
21:00
Обзор
США об истребителях для Киева, Зеленский говорит арабским странам не закрывать глаза, заявления лидеров G7. Мировые СМИ об Украине 19 мая
20:57
Обновлено
Засыпали переправу: оккупанты соединили остров Джарылгач с материком и обустроили на нем военный полигон
20:32
F-16
США и союзники планируют дать Украине истребители F-16, - NBC
20:24
Зеленский на саммите G7 в Японии встретится с Байденом
20:05
OPINION
Морозильник для Украины
19:57
Канада ввела более 70 санкций за причастность к похищению Россией украинских детей и поддержку армии оккупантов
19:37
Украинка Калинина обыграла вторую ракетку России и вышла в финал престижного турнира в Италии
19:34
"Победа в каждой клетке" - мероприятие ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа
19:26
Легенда "Динамо" Ващук вступил в Гвардию наступления
19:17
Обновлено
РФ увеличила присутствие в Бахмуте на несколько тысяч человек, - Маляр
19:11
Россияне обстреляли местность вблизи ЗАЭС, - МАГАТЭ
19:00
Обзор
Ломаченко популяризирует Украину, рекорд Магучих и новые команды в УПЛ: Обзор событий украинского спорта за 13-19 мая
19:00
Обзор
Победные новости 450-го дня войны: многотысячные потери оккупантов под Бахмутом и поддержка Украины G7
18:55
Обновлено
УПЛ: "Шахтер" победил "Верес","Днепр-1" переиграл "Колос", а "Ворскла" лучше "Кривбасса". Расписание 27-го тура
18:53
"Почему бы нам просто не подраться этим летом": Фьюри сделал конкретное предложение Усику
18:39
На Харківщині створили ексклюзивну машину для розмінування
В Харьковской области предприниматели, волонтеры и спасатели создали эксклюзивную машину для разминирования
18:37
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Байден на саммите G7 поддержал обучение украинских военных на F-16, - CNN
18:23
Эксклюзив
Жеваго утверждает, что не давал взяток судьям ВС: официальное письмо в НАБУ и САП
18:20
В Сумской области в результате атаки российских дронов погибли трое работников облэнерго
18:19
"Динамо" впервые за 9 лет не сыграет в Лиге чемпионов
18:08
OPINION
Памяти гетмана Павла Скоропадского
18:03
Собираем миллион для ВСУ – приближаем победу вместе!
17:59
Обзор
Новый "Форсаж Х" или старые "Девственницы-самоубийцы": что посмотреть в выходные
17:57
На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами
17:50
Алексей Резников
Россияне за сутки тратят 25-30 тысяч снарядов разного калибра, - Резников
17:38
НАБУ
НАБУ объявило нардепу от СН Ольге Саладухе подозрение в недостоверном декларировании
17:37
Усик проигнорирует и не приедет на бой Ломаченко - Хейни
17:26
НБУ выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ
17:25
В Польше нашли боеголовку российской ракеты, пролежавшей там 6 месяцев
17:19
Обновлено
Россия объявила в розыск гаагского прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV