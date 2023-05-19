Instagram заблокировал страницу российской пропагандистки Симоньян
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян жалуется, что не может войти в Instagram
Об этом Симоньян написала в телеграмме.
"Сегодня моя страница в инстаграме перестала работать. Никаких предупреждений не поступало. Вчера аккаунт Тиграна там тоже прикрыли. Также, без уведомлений. Отправила запрос в Instagram, жду. Но подозреваю, что результат известен", - жалуется российская пропагандистка Маргарита Симон.
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