Instagram заблокировал страницу российской пропагандистки Симоньян

Об этом Симоньян написала в телеграмме.

"Сегодня моя страница в инстаграме перестала работать. Никаких предупреждений не поступало. Вчера аккаунт Тиграна там тоже прикрыли. Также, без уведомлений. Отправила запрос в Instagram, жду. Но подозреваю, что результат известен", - жалуется российская пропагандистка Маргарита Симон.