Instagram заблокировал страницу оккупационных властей Севастополя
"Официальную" страницу оккупационных властей Севастополя в Instagram заблокировали из-за активности в комментариях
Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на "руководителя управления информационной политики" Севастополя Ирину Юхину.
По ее словам, страницу оккупационных властей Севастополя в Instagram заблокировали.
"Причина - слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось - мы потеряли более 10 тыс. подписчиков", - сообщила Юхина.
Она отмечает, что оккупационное правительство города намерено создать новую страницу.
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