Instagram заблокировал страницу оккупационных властей Севастополя

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на "руководителя управления информационной политики" Севастополя Ирину Юхину.



По ее словам, страницу оккупационных властей Севастополя в Instagram заблокировали.



"Причина - слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось - мы потеряли более 10 тыс. подписчиков", - сообщила Юхина.



Она отмечает, что оккупационное правительство города намерено создать новую страницу.

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