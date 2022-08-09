Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали

Об этом сообщили в telegram-канале Ассоциации семей защитников Азовстали.

"Да, друзья, вы все уже заметили, что в это утро Instagram заблокировал наш аккаунт, который насчитывал более 33 тысяч подписчиков", - говорится в посте.

Ассоциация семей защитников Азовстали сообщила, что подала апелляцию на это решение.

"А также обратилась в Министерство цифровой трансформации Украины с просьбой содействовать в разблокировании аккаунта. Надеемся, в Meta признают свою ошибку и вернут страницу, если нет – ждем наконец заявления о поддержке их компанией террористической армии РФ", - сообщили они.

Также Ассоциация обратилась с просьбой подписываться на их facebook и twitter.

Известно, что Ассоциация семей защитников Азовстали начала свою деятельность 1 июня 2022 года. Она была создана с целью вернуть украинских защитников домой.

30 мая жены, матери и сестры защитников Мариуполя и Азовстали создали собственный совет "Женщины из стали".

9 августа Ассоциация семей защитников Азовстали обратилась в Международный Комитет Красного Креста и ООН в связи с подготовкой оккупантами так называемого трибунала над бойцами "Азова" и призвала помешать проведению судилища над украинскими военными.

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