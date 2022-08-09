Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали
Утром 9 августа Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали, которая имела 33 тысячи подписчиков
Об этом сообщили в telegram-канале Ассоциации семей защитников Азовстали.
"Да, друзья, вы все уже заметили, что в это утро Instagram заблокировал наш аккаунт, который насчитывал более 33 тысяч подписчиков", - говорится в посте.
Ассоциация семей защитников Азовстали сообщила, что подала апелляцию на это решение.
"А также обратилась в Министерство цифровой трансформации Украины с просьбой содействовать в разблокировании аккаунта. Надеемся, в Meta признают свою ошибку и вернут страницу, если нет – ждем наконец заявления о поддержке их компанией террористической армии РФ", - сообщили они.
Также Ассоциация обратилась с просьбой подписываться на их facebook и twitter.
Известно, что Ассоциация семей защитников Азовстали начала свою деятельность 1 июня 2022 года. Она была создана с целью вернуть украинских защитников домой.
- 30 мая жены, матери и сестры защитников Мариуполя и Азовстали создали собственный совет "Женщины из стали".
- 9 августа Ассоциация семей защитников Азовстали обратилась в Международный Комитет Красного Креста и ООН в связи с подготовкой оккупантами так называемого трибунала над бойцами "Азова" и призвала помешать проведению судилища над украинскими военными.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.58
Покупка 38.58Продажа 39.59
-
EUR
Покупка 38.96Продажа 40.11
- Актуальное
- Важное