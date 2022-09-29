Instagram ввел санкции против Pornhub

Об этом пишет TechCrunch.

"Мы знаем, что бывают случаи, когда люди могут захотеть поделиться изображениями обнаженного тела, которые носят художественный или творческий характер, но по некоторым причинам мы не позволяем показывать обнаженное тело в Instagram", - говорится в объяснении Instagram.

Также Instagram запрещает вербовать порноактеров на платформе, а Pornhub публиковал в Instagram видео, призывающее людей становиться актерами фильмов для взрослых.

Между тем Pornhub объявил в открытом письме Meta и Instagram, что соблюдение Instagram правил платформы является "непрозрачным, дискриминационным и лицемерным". Письмо адресовано четырем руководителям Meta, в том числе генеральному директору Марку Цукербергу и руководителю Instagram Адаму Моссери. Там утверждается, что представители секс-индустрии соблюдали особую осторожность и не понимают, почему им отказывают в таком же отношении, как некоторым инфлюэнсерам.

Соцсеть Instagram временно удалила официальный аккаунт PornHub из-за роста давления со стороны активистов три недели назад. Группа TraffickingHub называет своей целью "закрытие Pornhub и привлечение его руководителей к ответственности за содействие, распространение и получение прибыли от изнасилований, жестокого обращения с детьми, торговли людьми и сексуального насилия".

На момент удаления аккаунт PornHub имел более 13 млн подписчиков и 6200 публикаций.

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