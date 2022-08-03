Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграме.

"Instagram запустил Reels еще в 2020 году. Эта функция стала популярной в мире, но у нас работала не на полную. В течение следующих недель все видео продолжительностью до 15 минут получат креативные инструменты Reels", - пишет Федоров.

Министр также сообщил о функции Instagram Music, которая теперь доступна украинским пользователям.

"В 2018 году появился Instagram Music. Но был недоступным для украинских пользователей. Теперь мы можем добавлять музыку в сторис в несколько кликов из обширной музыкальной библиотеки Instagram", - добавил он.

Переговоры с руководством Meta по запуску этих функций команда Минцифры проводила больше года.

"Наконец-то они доступны для всех украинцев. Теперь контента из Украины будет больше. А это значит, что больше людей в мире узнают о храбрости наших людей... Спасибо Meta за этот важный шаг и поддержку Украины. Надеюсь, скоро мы забудем и о проблемах с модерацией украинского контента", – добавил Федоров.

Ранее компания Meta запустила в Instagram систему поиска AMBER Alerts, которая будет помогать определять местонахождение пропавших без вести детей.

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