Instagram в Украине начал поддерживать Reels и музыку в Stories
В Украине заработали новые функции Instagram, в частности приложение начало поддерживать Reels и музыку в Stories
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграме.
"Instagram запустил Reels еще в 2020 году. Эта функция стала популярной в мире, но у нас работала не на полную. В течение следующих недель все видео продолжительностью до 15 минут получат креативные инструменты Reels", - пишет Федоров.
Министр также сообщил о функции Instagram Music, которая теперь доступна украинским пользователям.
"В 2018 году появился Instagram Music. Но был недоступным для украинских пользователей. Теперь мы можем добавлять музыку в сторис в несколько кликов из обширной музыкальной библиотеки Instagram", - добавил он.
Переговоры с руководством Meta по запуску этих функций команда Минцифры проводила больше года.
"Наконец-то они доступны для всех украинцев. Теперь контента из Украины будет больше. А это значит, что больше людей в мире узнают о храбрости наших людей... Спасибо Meta за этот важный шаг и поддержку Украины. Надеюсь, скоро мы забудем и о проблемах с модерацией украинского контента", – добавил Федоров.
- Ранее компания Meta запустила в Instagram систему поиска AMBER Alerts, которая будет помогать определять местонахождение пропавших без вести детей.
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