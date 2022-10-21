Об этом Ольга Полякова заявила в своем обращении к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министерству культуры и информационной политике Украины в Facebook.

Так, певица отметила, что с начала полномасштабной войны многие украинские культурные деятели в своих соцсетях активно освещают ужасные события войны.

Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook артисты "держат связь со своей аудиторией и поддерживают информационный фронт". Многие из них сотрудничают с благотворительными фондами, делая вклад в победу.

"Однако в последнее время на соцсети многих селебритов и лидеров мнений с многомиллионной аудиторией усилились бот-атаки, которые приводят к блокированию и удалению этих страниц. Подобная история приобретает системный характер", - посетовала Полякова.

Певица заявила, что только в последние дни была неоднократно атакована ее страница в Инстаграм. В частности, удалялись публикации с важной информацией о благотворительном сборе, фотографии с последствиями ракетных ударов по украинским городам.

"Таким образом, мы теряем связь с огромной аудиторией не только в Украине, но и за рубежом. Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды", - подчеркнула артистка.

Все это происходит несмотря на "воздержание в публикациях, взвешенность в формулировании мнений и слов".

"Сегодня моя страница в Instagram была удалена. И такие случаи среди украинских исполнителей, к сожалению, не единичны. Я прошу помощи в решении этого вопроса и искренне надеюсь быть услышанной!", - заключила Полякова.