"Instagram удаляет посты о ракетных ударах": Полякова призвала Минцифры отреагировать на блокировку аккаунтов звезд
Певица Оля Полякова возмущена атаками ботов на соцсети украинских звезд, распространяющих важную информацию о войне в Украине, благотворительных сборах и последствиях ракетных ударов Россией
Об этом Ольга Полякова заявила в своем обращении к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министерству культуры и информационной политике Украины в Facebook.
Так, певица отметила, что с начала полномасштабной войны многие украинские культурные деятели в своих соцсетях активно освещают ужасные события войны.
Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook артисты "держат связь со своей аудиторией и поддерживают информационный фронт". Многие из них сотрудничают с благотворительными фондами, делая вклад в победу.
"Однако в последнее время на соцсети многих селебритов и лидеров мнений с многомиллионной аудиторией усилились бот-атаки, которые приводят к блокированию и удалению этих страниц. Подобная история приобретает системный характер", - посетовала Полякова.
Певица заявила, что только в последние дни была неоднократно атакована ее страница в Инстаграм. В частности, удалялись публикации с важной информацией о благотворительном сборе, фотографии с последствиями ракетных ударов по украинским городам.
"Таким образом, мы теряем связь с огромной аудиторией не только в Украине, но и за рубежом. Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды", - подчеркнула артистка.
Все это происходит несмотря на "воздержание в публикациях, взвешенность в формулировании мнений и слов".
"Сегодня моя страница в Instagram была удалена. И такие случаи среди украинских исполнителей, к сожалению, не единичны. Я прошу помощи в решении этого вопроса и искренне надеюсь быть услышанной!", - заключила Полякова.
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