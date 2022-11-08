Instagram разрешил планировать день и время публикации, но не всем пользователям

Об этом сообщает Engadget .

Функция, которая пока будет доступна для бизнеса и создателей, позволит программировать день и время публикации своих постов в срок до 75 дней в приложении.

Речь идет о постах с короткими роликами (Reels), фотографиях и постах с большей, чем одно фото или видео.

Станет ли эта функция доступной для обычных пользователей, неизвестно — Instagram ничего не упоминает о ее полном внедрении для всех.

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