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Instagram расширил функции для защиты подростков

7 декабря, 2021 вторник
13:38
Наука Instagram

Во вторник, 7 декабря, Instagram ужесточил меры для безопасности подростков

Об этом сообщает официальный сайт Instagram .

Instagram будет более строго проверять то, что рекомендует подросткам в разделах "Поиск", "Рекомендации", "Хештеги" и "Предлагаемые аккаунты". Также приложение начнет рекомендовать подросткам разные темы, если они долгое время сосредоточены на одной теме.

Ради дополнительной безопасности подростков компания запретит людям помечать или упоминать не подписавшихся на них подростков.

Instagram также сообщает, что запускает функцию "Сделай перерыв" в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, которую анонсировал в октябре 2021 года.

В начале следующего года социальная сеть запустит первые инструменты для родителей и опекунов, которые помогут им увидеть сколько времени подростки проводят в Instagram и установить временные ограничения. Также планируется создание нового учебного центра для родителей и опекунов.

  • Напомним, в ноябре Facebook и Instagram обвинили в сборе данных несовершеннолетних пользователей.
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