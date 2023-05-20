Instagram представит конкурента для Twitter
Летом Instagram планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter
Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас компания тестирует идею нового проекта со знаменитостями и инфлюэнсерами. На широкую массу приложение может выйти уже в июне этого года.
Отмечается, что он будет отделен от Instagram, но позволит людям объединять аккаунты. Также проект может быть совместим с другими программами-конкурентами Twitter, включая Mastodon.
По словам преподавательницы социального маркетинга и маркетинга влияния в Калифорнийском университете Лии Хаберман, Meta, владеющая Instagram, может опередить замысел Маска превратить Twitter в "приложение для всего", с большим количеством функций, кроме информационных постов. Для этого Meta должна просто консолидировать весь опыт, который она имеет.
- Владелец Twitter Илон Маск сообщил , что в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.
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