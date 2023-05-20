Instagram представит конкурента для Twitter

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас компания тестирует идею нового проекта со знаменитостями и инфлюэнсерами. На широкую массу приложение может выйти уже в июне этого года.

Отмечается, что он будет отделен от Instagram, но позволит людям объединять аккаунты. Также проект может быть совместим с другими программами-конкурентами Twitter, включая Mastodon.

По словам преподавательницы социального маркетинга и маркетинга влияния в Калифорнийском университете Лии Хаберман, Meta, владеющая Instagram, может опередить замысел Маска превратить Twitter в "приложение для всего", с большим количеством функций, кроме информационных постов. Для этого Meta должна просто консолидировать весь опыт, который она имеет.