Instagram оперативно разблокировал страницу Ассоциации защитников Азовстали
В Минцифре ожидают разблокировки в соцсетях и других страниц, связанных с Азовом
Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров.
"Страница Ассоциации защитников Азовстали уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за скорую реакцию и ждем восстановления других страниц, связанных с Азовом", - говорится в сообщении.
- Напомним, утром 9 августа Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали, которая имела 33 тысяч подписчиков. Ассоциация сообщила, что подала апелляцию по этому решению.
- Также ситуацию прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что страницы украинских защитников не должны блокироваться.
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