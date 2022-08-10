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Instagram оперативно разблокировал страницу Ассоциации защитников Азовстали

10 августа, 2022 среда
16:26
Технологии

В Минцифре ожидают разблокировки в соцсетях и других страниц, связанных с Азовом

Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров.

"Страница Ассоциации защитников Азовстали уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за скорую реакцию и ждем восстановления других страниц, связанных с Азовом", - говорится в сообщении.

  • Напомним, утром 9 августа Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали, которая имела 33 тысяч подписчиков. Ассоциация сообщила, что подала апелляцию по этому решению.
  • Также ситуацию прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что страницы украинских защитников не должны блокироваться.

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война с Россией
Азовсталь
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