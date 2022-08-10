Instagram оперативно разблокировал страницу Ассоциации защитников Азовстали

Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров.

"Страница Ассоциации защитников Азовстали уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за скорую реакцию и ждем восстановления других страниц, связанных с Азовом", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 9 августа Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали, которая имела 33 тысяч подписчиков. Ассоциация сообщила, что подала апелляцию по этому решению.

Также ситуацию прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что страницы украинских защитников не должны блокироваться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb