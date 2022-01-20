Instagram начал тестировать опцию платной подписки

Об этом написал руководитель Instagram Адам Моссери в Twitter.



По его словам, пока функция платной подписки доступна только 10 авторам контента в США. Среди них – художник Дон Аллен Стивенсон, певец Alan Chikin Chow и баскетболистка Седона Принс.



"Подписка – один из лучших способов получить предполагаемый доход. Этот способ не зависит от ваших карьерных достижений. Создатели делают то, что они делали и при этом зарабатывают на жизнь", – отметил он.



Авторы за отдельную плату смогут предложить своим подписчикам доступ к эксклюзивным Stories (фото и видео, исчезающие через 24 часа – Ред.), а также к сдержанию.



Блоггеры смогут выбрать ценовую категорию для подписки в зависимости от числа эксклюзивных постов. В общей сложности их восемь: от $0,99 до $99,99 в месяц.



Эксклюзивные видео и Stories будут отмечены фиолетовым, а не зеленым кольцом. Подписчики получат специальный значок, выделяющий их среди других комментаторов.



Кроме этого, с авторов не будут взиматься никакие сборы до 2023 года.

???? Subscriptions ????



Subscriptions позволяют создателям для пересмотра и перехода к своим followers через exclusive experiences:

- Subscriber Lives

- Subscriber Stories

- Subscriber Badges



We hope to add more creators к этому test in the coming months. More to come. ✌???? pic.twitter.com/SbFhN2QWMX — Adam Mosseri (@mosseri)January 19, 2022