Instagram начал тестировать опцию платной подписки
Соцсеть Instagram запустила пробную платную подписку, которая позволит блоггерам монетизировать свой контент и получать деньги от подписчиков
Об этом написал руководитель Instagram Адам Моссери в Twitter.
По его словам, пока функция платной подписки доступна только 10 авторам контента в США. Среди них – художник Дон Аллен Стивенсон, певец Alan Chikin Chow и баскетболистка Седона Принс.
"Подписка – один из лучших способов получить предполагаемый доход. Этот способ не зависит от ваших карьерных достижений. Создатели делают то, что они делали и при этом зарабатывают на жизнь", – отметил он.
Авторы за отдельную плату смогут предложить своим подписчикам доступ к эксклюзивным Stories (фото и видео, исчезающие через 24 часа – Ред.), а также к сдержанию.
Блоггеры смогут выбрать ценовую категорию для подписки в зависимости от числа эксклюзивных постов. В общей сложности их восемь: от $0,99 до $99,99 в месяц.
Эксклюзивные видео и Stories будут отмечены фиолетовым, а не зеленым кольцом. Подписчики получат специальный значок, выделяющий их среди других комментаторов.
Кроме этого, с авторов не будут взиматься никакие сборы до 2023 года.
- Напомним, у Instagram появилась функция создавать персонализированный аватар, являющийся аналогом Memoji на устройствах Apple.
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