Instagram начал тестировать новую функцию

Об этом сообщает Moneycontrol .

Функция получила название "Фавориты".

Публикации из учетных записей с такой меткой будут отображаться выше в ленте.

Функция дает пользователям еще больше контроля над публикациями.

Instagram сейчас анализирует активность пользователей в соцсети, а затем просматривает популярные публикации, чтобы попытаться адаптировать ленту для каждого в отдельности.

