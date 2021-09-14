Instagram начал тестировать новую функцию
Соцсеть Instagram тестирует функцию, которая позволит людям контролировать содержание своей ленты
Об этом сообщает Moneycontrol .
Функция получила название "Фавориты".
Публикации из учетных записей с такой меткой будут отображаться выше в ленте.
Функция дает пользователям еще больше контроля над публикациями.
Instagram сейчас анализирует активность пользователей в соцсети, а затем просматривает популярные публикации, чтобы попытаться адаптировать ленту для каждого в отдельности.
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