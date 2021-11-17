Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Наука Instagram начал использовать видеоавторизацию для проверки аккаунтов

Instagram начал использовать видеоавторизацию для проверки аккаунтов

17 ноября, 2021 среда
15:45
Наука

Instagram просит некоторых пользователей предоставить видеоселфи лица с разных ракурсов, чтобы убедиться, что пользователь - настоящий человек, а не бот

Об этом сообщает The Verge.

Издание отмечает, что медиаконсультант Мэтт Наварра обнародовал скриншоты, на которых Instagram просит сделать видеоселфи - изображение лица с разных сторон, чтобы подтвердить личность пользователя.

The Verge пишет, что социальная сеть борется с аккаунтом ботов, которые могут оставлять спам, оскорблять людей или использоваться для искусственного увеличения количества лайков или подписчиков.

В твите от Instagram, который принадлежит Meta, говорится, что приложение просит подтвердить подозрительные аккаунты, что они люди, а не боты.
"Один из способов применения видеоселфи - это когда мы думаем, что аккаунт может быть ботом. Например, если аккаунт ругает много публикаций или подписывается на множество аккаунтов за считанные секунды, видеоселфы помогают нам определить, есть ли реальный человек за учетной записью или нет", - сообщает Instagram.

Компания отметила, что не использует технологию распознавания лица в видеоселфи.
 
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



Новости
Хай-тек
Instagram
боты
Читайте также:
Марина Лазебна
15 ноября, 2021 понедельник
К концу 2021 года двум группам пенсионеров повысят выплаты, - Лазебная
Андрій Шевченко
16 ноября, 2021 вторник
Шевченко устроил "разбор полетов" с лидерами "Дженоа"
Олександр Зінченко
16 ноября, 2021 вторник
ЧМ-2022: Определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.37
    Покупка 26.37
    Продажа 26.64
  • EUR
    Покупка 29.8
    Продажа 30.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
17 ноября
19:13
В Великобритании совершили первый в мире успешный полет на синтетическом топливе
19:04
Россия пытается обойти закон ЕС и сертифицировать только часть "Северного потока - 2", - Макогон
18:50
Зинедин Зидан
Зидан отказался тренировать "Манчестер Юнайтед"
18:20
Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября
18:09
Василий Ломаченко
Тренер соперника Ломаченко эффектно запугал украинца перед боем
18:04
ВСУ
Трое украинских военных получили ранения в зоне ООС, оккупанты девять раз нарушили "тишину"
17:55
Мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги": в МВД Польши заявили, что Лукашенко "проиграл это сражение"
17:48
В Киеве отменят рейсы городских электричек: список
17:45
"Новая почта" планирует ввести беспилотную доставку между городами-миллионниками с 2022 года
17:34
права
Украинцы в Италии смогут получить водительские права без экзаменов и уплаты сборов
17:31
Дело "вагнеровцев"
Bellingcat опубликовала первую часть расследования о спецоперации вагнеровцев
17:16
Гостиный двор
Общественное пространство в Гостином дворе: Минкульт восстановит киевскую достопримечательность
17:15
ЕС выделил €700 тыс. помощи мигрантам на польско-белорусской границе
17:14
Победа всегда придает уверенность, - Ярмоленко прокомментировал выход Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022
17:05
На публичной кадастровой карте появилась информация о земельных паях
16:41
вакцина
Правительство освободило украинские компании от уплаты НДС на ввоз оборудования для производства COVID-вакцин
16:35
Шторм заблокировал транспортное сообщение между Ванкувером и остальной Канадой
16:31
Расстрелы на Майдане: Янукович 11 раз звонил по телефону Путину, - следствие
16:23
Сбывали фейковые ПЦР-тесты на COVID-19: прокуратура разоблачила Telegram-канал
16:05
метрополитен
Повышение цен на общественный транспорт в Киеве: регуляторная служба может отменить решение
16:03
В Украине запретили цифры на индивидуальных номерных знаках для автомобилей
15:51
Вместе мы сила: Зинченко показал, как сборная Украины праздновала выход в плей-офф ЧМ-2022
15:38
Денис Шмигаль
Шмигаль объяснил, как будут начислять тысячу гривен для вакцинированных
15:27
Самый сложный соперник Усика рассказал, как "накидал" в спарринге Виталию Кличко и получил угрозу от его брата
15:10
Германия и Чехия зарегистрировали новые максимумы заражений за все время пандемии
14:59
На линии разграничения с ОРЛО задержан оккупант с автоматом и военным билетом "ЛНР"
14:39
PR
Современное лечение – современным людям
14:34
Янукович
Преступления Януковича во время Майдана: ДБР завершило расследование
14:33
Следующий соперник рассказал, на какую проблему Ломаченко ему "открыл глаза" Лопес
14:20
верховная рада
Рада приняла закон о социальной защите медицинских работников, пострадавших от COVID-19
14:11
Кабмин назначил главу Национальной службы здоровья
14:00
Фьюри после срыва обязательной защиты решил немедленно провести сражение с Усиком
14:00
"Содействие безопасности и суверенитету": министр обороны Швеции заявил о готовности отправить в Украину военных
13:49
Верховная Рада
Рада распространила действие закона о предотвращении коррупции на руководство и должностных лиц Фонда соцстрахования и Пенсионного фонда
13:33
Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ о модернизации Укрпочты
13:04
Рада приняла изменения к уголовному и административному законодательству о работе Бюро экономической безопасности
13:01
WBC заставила непобедимого мексиканца встретиться с украинцем, который дал бой Головкину
13:00
Бои на границе Азербайджана и Армении: страны рассказали о новых потерях
12:54
Автопортрет Фриды Кало приобрели за рекордные $34,9 млн
12:53
Оккупанты второй раз за неделю обстреляли село в Донецкой области
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV