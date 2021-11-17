Instagram начал использовать видеоавторизацию для проверки аккаунтов

Об этом сообщает The Verge.



Издание отмечает, что медиаконсультант Мэтт Наварра обнародовал скриншоты, на которых Instagram просит сделать видеоселфи - изображение лица с разных сторон, чтобы подтвердить личность пользователя.

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The Verge пишет, что социальная сеть борется с аккаунтом ботов, которые могут оставлять спам, оскорблять людей или использоваться для искусственного увеличения количества лайков или подписчиков.В твите от Instagram, который принадлежит Meta, говорится, что приложение просит подтвердить подозрительные аккаунты, что они люди, а не боты."Один из способов применения видеоселфи - это когда мы думаем, что аккаунт может быть ботом. Например, если аккаунт ругает много публикаций или подписывается на множество аккаунтов за считанные секунды, видеоселфы помогают нам определить, есть ли реальный человек за учетной записью или нет", - сообщает Instagram.Компания отметила, что не использует технологию распознавания лица в видеоселфи.