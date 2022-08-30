Об этом информирует Engadget .

Компания Meta внедрила поддержку NFT в Facebook и Instagram. После того как пользователи подключат цифровые кошельки к одной программе, они смогут получить доступ из обеих соцсетей.

Сообщается, что Meta продвигается все глубже на территорию NFT, невзирая на то, что рынок цифровых токенов за последние месяцы резко упал.

"Компания делает этот шаг через несколько недель после того, как расширила доступ к функциям NFT Instagram в десятках других стран. Она начал тестировать NFT в Facebook в начале этого лета. Есть признаки того, что Meta работает на рынке, где люди смогут покупать и продавать NFT, но будут ли люди действительно этим пользоваться, еще неизвестно", - говорится в сообщении.

Справочно. NFT – это цифровой сертификат собственности на объект: текст, картинку, видео, аудио, игровые предметы. И если все эти формы можно скопировать, то токен – невозможно. В распределенном реестре он существует в единственном экземпляре, что и является главной фишкой технологии.

25 марта в Украине запустили первый NFT-музей, который поможет поведать правду о военных преступлениях РФ.

В апреле команда NFT-музея MetaHistory создала специальный NFT-экспонат в благодарность Илону Маску.

В мае разработчики видеоигр Rainbow Six, Warframe, STALKER, Asphalt и цифровые художники создали благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine.

NFT-музей MetaHistory собрал более 1 000 000 долларов от продаж двух NFT-коллекций Warline. Экспонаты рассказывают о ходе войны в Украине.

28 июля Минцифры обратилось в Meta по поводу сокрытия украинских постов и блокировки аккаунтов.

Американская корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, удалила сеть учетных записей, оставлявших пророссийские комментарии.

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