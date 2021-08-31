Instagram будет спрашивать о возрасте всех пользователей

Об этом компания сообщает в блоге в Facebook.



"Мы хотим сделать больше, чтобы создать более безопасное и личное пространство для молодежи. Для этого нам нужно знать, сколько лет каждому в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами датой рождения, если они не сделали этого раньше", - пишут в соцсети.



Отмечается, что эта информация позволяет Instagram "создавать новые средства безопасности для молодежи и помогает обеспечить правильный опыт для соответствующей возрастной группы".



При этом нововведение будет касаться только тех, кто не указал свою дату рождения. В соцсети пользователей попросят сделать это при первом входе или при публикации чувствительного контента.



"Мы понимаем, что кто-то может указать не ту дату, и разрабатываем новые системы для решения этой проблемы. Как мы недавно сообщали, мы используем искусственный интеллект для оценки возраста людей на основе таких сообщений, как " С днем рождения ". В будущем, если кто-то скажет нам, что он старше определенного возраста, а наши технологии будут свидетельствовать об обратном, мы предложим пользователю несколько вариантов, чтобы подтвердить его возраст ", - сообщили в Instagram.

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