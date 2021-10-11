Instagram анонсировал функцию для мотивации подростков делать перерыв в пользовании соцсетью
Новая функция Instagram поощрять подростков делать перерывы в пользовании социальной сетью
Об этом сообщил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг, передает Укринформ со ссылкой на Verge.
"Мы намерены представить то, что, я думаю, будет иметь большое значение: когда наши системы будут видеть, что подростки смотрят один и тот же контент снова и снова и он не способствует их благополучию, мы подтолкнем подростков к просмотру другого контента", - сказал Клегг.
Он добавил, что компания планирует внедрить функцию "сделайте перерыв", которая будет предлагать отдохнуть от Instagram.
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