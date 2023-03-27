Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .

"Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильна тяжелая: в сутки происходит в среднем 6 инспекций как на вход в порты, так и на выход (половина от утвержденного плана), а инспекцию в очереди ожидают 94 судна", - отмечают в пресс-службе.

Сегодня, 27 марта, порты "Черноморск" и "Южный" отправили три судна с продовольствием для стран Азии. Среди них балкер ASL ILEANA с 54,6 тысяч тонн пшеницы для Бангладеша.

"Бангладеш остро ощущает экономический кризис, в результате которого население сталкивается с проблемой покупки продовольствия по высоким ценам. В то же время страна остается ключевым потребителем украинской пшеницы", - пишет ведомство и добавляет, что с начала работы "зерновой инициативы" страна получила более 710 тысяч тонн украинской продукции. .

Благодаря нашему зерну на рынке мировые цены на продовольствие воздерживаются от роста.

Сообщается, что объемы могли быть выше, однако российская инспекция целенаправленно замедляет проход судов в Турции.

Всего с 1 августа из портов Одессы вышли 848 судов, экспортировавших 25,9 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Сейчас в портах грузят 680 тысяч тонн агропродукции на 19 судов, а по "зерновому коридору" двигаются три корабля под погрузку.