Инспекцию РФ в водах Турции ожидают 94 судна для экспорта украинской агропродукции, - Мининфраструктуры
В рамках "зерновой инициативы" в территориальных водах Турции российская инспекция задерживает проверки. Вход и выход в целом ожидают 94 судна
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .
"Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильна тяжелая: в сутки происходит в среднем 6 инспекций как на вход в порты, так и на выход (половина от утвержденного плана), а инспекцию в очереди ожидают 94 судна", - отмечают в пресс-службе.
Сегодня, 27 марта, порты "Черноморск" и "Южный" отправили три судна с продовольствием для стран Азии. Среди них балкер ASL ILEANA с 54,6 тысяч тонн пшеницы для Бангладеша.
"Бангладеш остро ощущает экономический кризис, в результате которого население сталкивается с проблемой покупки продовольствия по высоким ценам. В то же время страна остается ключевым потребителем украинской пшеницы", - пишет ведомство и добавляет, что с начала работы "зерновой инициативы" страна получила более 710 тысяч тонн украинской продукции. .
Благодаря нашему зерну на рынке мировые цены на продовольствие воздерживаются от роста.
Сообщается, что объемы могли быть выше, однако российская инспекция целенаправленно замедляет проход судов в Турции.
Всего с 1 августа из портов Одессы вышли 848 судов, экспортировавших 25,9 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Сейчас в портах грузят 680 тысяч тонн агропродукции на 19 судов, а по "зерновому коридору" двигаются три корабля под погрузку.
- 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней.
- В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил , что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
- Россияне утверждают , что продление "зернового соглашения" возможно только на 60 дней. Для ее продления в будущем должны быть выполнены некоторые условия.
- По состоянию на 22 марта, Украина экспортировала 25,3 миллиона тонн продовольствия для стран Азии, Европы и Африки.
- Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, связанную с "зерновым соглашением".
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