Инспекторы РФ блокируют "зерновой коридор": количество выходов судов упало до антирекорда
В течение января количество выходов судов из украинских портов держалось на уровне 2,7, по 2-3 корабля в день – это один из самых низких показателей
Об этом сообщает Минагрополитики.
Такой показатель обусловлен искусственной блокировкой работы зернового коридора со стороны российских инспекторов.
"Однако за последние дни по состоянию на конец января ситуация ухудшается и суточное количество судов упало до 2,5. Это антирекордный показатель. Несмотря на это, средний тоннаж отправок на одном судне в январе сохранился на уровне 37 тыс. тонн, что является лучшим показателем за время работы коридора. Но на общее количество отправок в январе это положительно не повлияло. Так, по коридору за первый месяц нового года выехало всего 2,4 млн тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре это было более 4 млн тонн", - отчитываются в министерстве.
Пшеницы в январе отправлено 540 тыс. тонн, из них в Африку - 61 тыс. тонн.
Всего Украина уже отправила в рамках зерновой инициативы 675 судов с грузом в 18,4 млн тонн. Доля Африки составляет 2,3 млн. тонн, Азии – 5,1 млн. тонн, Европы – 7,5 млн. тонн, Ближнего Востока – 3,4 млн. тонн.
- Украинский посол в Турции рассказал, что, несмотря на торможение российской инспекцией проверок судов, "зерновой коридор" работает, обсуждается продление соглашения.
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