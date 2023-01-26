Об этом сообщает Минагрополитики.

Такой показатель обусловлен искусственной блокировкой работы зернового коридора со стороны российских инспекторов.

"Однако за последние дни по состоянию на конец января ситуация ухудшается и суточное количество судов упало до 2,5. Это антирекордный показатель. Несмотря на это, средний тоннаж отправок на одном судне в январе сохранился на уровне 37 тыс. тонн, что является лучшим показателем за время работы коридора. Но на общее количество отправок в январе это положительно не повлияло. Так, по коридору за первый месяц нового года выехало всего 2,4 млн тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре это было более 4 млн тонн", - отчитываются в министерстве.

Пшеницы в январе отправлено 540 тыс. тонн, из них в Африку - 61 тыс. тонн.

Всего Украина уже отправила в рамках зерновой инициативы 675 судов с грузом в 18,4 млн тонн. Доля Африки составляет 2,3 млн. тонн, Азии – 5,1 млн. тонн, Европы – 7,5 млн. тонн, Ближнего Востока – 3,4 млн. тонн.

Украинский посол в Турции рассказал, что, несмотря на торможение российской инспекцией проверок судов, "зерновой коридор" работает, обсуждается продление соглашения.

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