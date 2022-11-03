Об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что по просьбе правительства Украины была проведена проверка трех учреждений на факт изготовления "грязной бомбы". Никаких признаков осуществления незаявленной ядерной деятельности обнаружено не было.

Правительство Украины настояло на проведении проверки после обвинения РФ. Инспекторы МАГАТЭ проверяли Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

"За последние несколько дней инспекторы смогли выполнить все запланированные мероприятия и получили беспрепятственный доступ к местам. На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не обнаружило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов", - говорится в отчете.

Инспекторы также отобрали образцы окружающей среды для анализа в лабораториях гарантий МАГАТЭ. Отбор проб окружающей среды является общепринятой мерой с применением ультрачувствительных аналитических методов, которые могут дать информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с использованием ядерных материалов.

Генеральный директор Гросси подчеркнул, что организация готова проводить дальнейшие проверки в Украине, чтобы доказать отсутствие незаявленной ядерной деятельности и таким образом предотвратить какое-либо злоупотребление ядерными материалами.

Украина подала запрос и предложила МАГАТЭ провести верификацию Института ядерных исследований НАН и Восточного горно-обогатительного комбината после того, как Российская Федерация заявила о деятельности, связанной с возможным производством "грязной бомбы" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и которые регулярно посещают инспекторы организации. Целью нового визита является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб". Месяц назад инспекторы МАГАТЭ проверили одно из двух мест, там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.

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