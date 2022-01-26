Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией "Инсинуации и манипуляции": Ермак исключил возможность прямых переговоров с террористами "ЛДНР"

"Инсинуации и манипуляции": Ермак исключил возможность прямых переговоров с террористами "ЛДНР"

26 января, 2022 среда
09:01
война с Россией Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не вела и не будет вести никаких прямых переговоров с российскими наемниками "ЛДНР"

Об этом он сказал РБК-Украина.

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвуют в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, "прошиты" на подкорке", - подчеркнул Андрей Ермак.

По словам руководителя Офиса президента, сейчас не сформирована четкая повестка дня встречи "нормандских советников". Он добавил, что Украина намерена обсуждать возобновление режима прекращения огня, открытие пропускных пунктов, гуманитарные вопросы и предстоящую работу в нормандском формате.

"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем, и никогда не будем вести", - отметил глава Офиса президента.

Андрей Ермак уточнил, что утверждать любые документы в нормандском формате могут только лидеры Украины, РФ, Франции и Германии, а встречи министров и советников являются консультационными.

"Любые инсинуации или манипуляции - это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", - добавил он.

Андрей Ермак отметил, что в последние дни немецкие политики делают противоречивые заявления, оценку которым уже дал украинский МИД.

  • Напомним, в среду, 26 января, состоится встреча политических советников лидеров Нормандской четверки.
  • Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил участие во встрече политических советников Нормандской четверки.
  • Немецкое издание dpa написало, что политические советники лидеров нормандского формата могут во время переговоров в Париже согласовать переговоры Украины с террористами "Л/ДНР".
  • Политолог Андрей Пионтковский заявил, что Ермак везет Администрации президента РФ Козаку на утверждение 10 шагов к мир, в которых он уже сдал все.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
нормандская четверка
Офис президента Украины
Андрей Ермак
Читайте также:
Пентагон
24 января, 2022 понедельник
Обострение на границе Украины: США привели в повышенную боеготовность около 8,5 тыс. военных для отправки в Европу
Василь Бурба
25 января, 2022 вторник
"Звонок или россиянам, или Макею – это госизмена": Бурба заявил, что украинские власти рассказали МИД Беларуси о спецоперации вагнеровцев
25 января, 2022 вторник
Формула Штайнмайера и выборы в ОРДЛО: Ермак везет Козаку на утверждение 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все, - Пионтковский
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.57
    Покупка 28.57
    Продажа 28.9
  • EUR
    Покупка 32.18
    Продажа 32.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
26 января
09:22
Госдеп США
США предупредили о "решительном ответе" Беларуси, если с ее территории РФ будет наступать на Украину
09:09
Лучше забирай деньги: промоутер напугал Джошуа последствиями второго поражения от Усика
08:36
Экс-тренер сборной Польши объяснил, почему назначение Шевченко перед матчем ЧМ-2022 против России будет ошибкой
08:36
Петр Толстой
ПАСЕ проголосовала против кандидатуры россиянина-украинофоба Толстого на должность вице-президента Ассамблеи, - нардеп Кравчук
08:33
COVID-19 тест
В Украине за сутки - 24 321 новый случай COVID-19, умер 141 человек
08:17
26 января в Украине ожидаются морозы и небольшой снег
07:55
Байден
Байден заявил о готовности рассмотреть персональные санкции против Путина в случае нового вторжения в Украину
07:24
доллар, валюта
Гривня подешевела по отношению к доллару на 29 копеек по курсу НБУ
2022, вторник
25 января
23:11
В прошлом году к языковому омбудсмену более 3,5 тыс. раз обратились по поводу нарушений закона, больше всего - в Киеве и на Харьковщине
23:07
Большинство поляков считают, что Польша должна поддержать Украину в случае вторжения РФ, - опрос
23:06
"Шахтер" может отдать 10 млн евро за 16-летнего вундеркинда из Бразилии, - СМИ
22:50
В Нидерландах подготовят план на случай отсутствия российского газа
22:45
В зоне ООС
"Еще верим в дипломатическое решение": главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетят зону ООС
22:32
"Барселона" решила бесплатно перехватить у "Баварии" футболиста-победителя ЛЧ
22:27
ДНР
На Нормандской встрече советников будут определять дату переговоров Украины с террористами об "особом статусе" ОРДЛО, - dpa
22:13
российские солдаты
Россия перебрасывает десант в границу с Украиной, - расследователи CIT
22:11
2200 грн за справку: СБУ разоблачила депутата из Харьковской области, который наладил подделку COVID-документов
22:02
Игорь Суркис
Суркис сообщил, кому готов доверить "Динамо"
21:54
Антони Марсьяль
"Ман Юнайтед" за смешные деньги избавился от форварда, которого купили за 60 млн евро
21:49
В Киев приедет делегация Конгресса США, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и усиление поддержки Украины
21:49
Денис Малюська
Малюська назвал Ахметова и Коломойского "очевидными" олигархами
21:45
Эксклюзив
Нацбанку следовало бы активнее сглаживать колебания на валютном рынке, – эксперт
21:33
МИД
"Ретранслирует пропаганду РФ": Украина требует от Хорватии опровергнуть заявление президента Милановича о Революции Достоинства и членстве в НАТО
21:24
"Впервые столько внимания уделяется защите Украины и Европы и наказанию РФ": аналитик Юсов о единстве ЕС, НАТО и США на фоне российской агрессии
21:12
Эксклюзив
Цены на бензин на украинских АЗС могут начать снижение через неделю, – Куюн
21:12
"Динамо" одержало третью подряд победу в новом году
21:08
Финские ученые среди существующих на рынке лекарств обнаружили препараты, блокирующие коронавирус
20:55
Скандальный футболист, которого гонят из "Барселоны", собрался встретиться с президентом клуба
20:46
Переживаем за них, вся страна за них переживает - тренер сборной Петраков пожаловался на нехватку игровой практики наших топ-легионеров
20:28
Зеленский
Зеленский заявил о "контролируемой ситуации" в зоне ООС и спрогнозировал "результат и мир" от встречи советников Нормандского формата
20:20
Эксклюзив
"Нет средств на базовые нужды": нардеп Василенко назвала бюджет на 2022 год "абсолютно дефицитным"
20:02
НАТО
НАТО ответит на "гарантии безопасности" РФ на этой неделе и подтвердит, что не уступит Москве в вопросе вступления стран в Альянс
19:32
Я хочу пробиться в Лигу чемпионов - самый дорогой футболист "Металлиста" заинтриговал амбициозными планами на следующий сезон
19:31
Почти две трети украинцев считают действия власти недостаточными для обеспечения защиты государства, - Украинский институт будущего
19:20
Сергей Гармаш
Кремль, вероятно, приказал представителям в ТКГ не обострять ситуацию перед Нормандской встречей советников, - Гармаш
19:18
Эксклюзив
Роман Костенко
Противник должен понимать, что заходить к нам нет смысла, потому что отсюда не выйдешь, - нардеп Костенко о направлениях укрепления обороны
18:59
Клуб УПЛ объявил о трансфере футболиста, игравшего в сборной Франции
18:58
Дмитрий Кулеба
Украина не согласится с принятыми за ее спиной уступками в сторону РФ, - Кулеба
18:53
Украина отменяет авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада
18:39
Более 100 бочек токсичных отходов под Киевом: депутату поселкового совета объявили подозрение по трем уголовным статьям
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV