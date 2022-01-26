"Инсинуации и манипуляции": Ермак исключил возможность прямых переговоров с террористами "ЛДНР"

Об этом он сказал РБК-Украина.



"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвуют в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, "прошиты" на подкорке", - подчеркнул Андрей Ермак.



По словам руководителя Офиса президента, сейчас не сформирована четкая повестка дня встречи "нормандских советников". Он добавил, что Украина намерена обсуждать возобновление режима прекращения огня, открытие пропускных пунктов, гуманитарные вопросы и предстоящую работу в нормандском формате.



"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем, и никогда не будем вести", - отметил глава Офиса президента.



Андрей Ермак уточнил, что утверждать любые документы в нормандском формате могут только лидеры Украины, РФ, Франции и Германии, а встречи министров и советников являются консультационными.



"Любые инсинуации или манипуляции - это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", - добавил он.



Андрей Ермак отметил, что в последние дни немецкие политики делают противоречивые заявления, оценку которым уже дал украинский МИД.

Напомним, в среду, 26 января, состоится встреча политических советников лидеров Нормандской четверки.

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил участие во встрече политических советников Нормандской четверки.

Немецкое издание dpa написало, что политические советники лидеров нормандского формата могут во время переговоров в Париже согласовать переговоры Украины с террористами "Л/ДНР".

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что Ермак везет Администрации президента РФ Козаку на утверждение 10 шагов к мир, в которых он уже сдал все.

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