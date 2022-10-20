Инсайдерам последнего обновления Xbox уже доступен украинский интерфейс
Microsoft добавили украинский интерфейс к последнему обновлению Xbox, пока он доступен только инсайдерам
Об этом сообщил Xbox в примечаниях к обновлению.
В сообщении говорится, что инсайдеры уровня Alpha Skip-ahead уже могут использовать украинский. На украинском языке теперь доступен интерфейс и магазин консоли, доработки локализации до сих пор продолжаются.
Кроме того, среди обновлений появилась функция подключения к Discord прямо через консоль и блокировка встроенного контента, что мешает производительности Xbox.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что сервис для игр Microsoft Xbox официально запустится в Украине.
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