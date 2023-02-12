Инсайдер рассказал, почему бой Усика против Фьюри оказался под угрозой срыва
Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри не могут договориться о финансовых условиях поединка за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter .
По его информации, боксеры далеки от подписания контракта на оказавшийся под угрозой срыва бой.
"Сообщается, что поединок Тайсона Фьюри против Александра Усика скорее состоится в Англии, чем в Саудовской Аравии, если он вообще состоится. В процессе попыток договориться о соглашении, которое финансово удовлетворило бы обоих, впереди еще долгий путь", - написал Бенсон.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 10 февраля промоутер Эдди Хирн заявил, что бой Александра Усика против Тайсона Фьюри может не состояться .
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