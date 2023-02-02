Инсайдер ESPN назвал дату боя Усик – Фьюри
Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри должен состояться 29 апреля
Об этом сообщает инсайдер телеканала ESPN Майк Коппинджер.
"Источники сообщили, что Тайсон Фьюри и Александр Усик продолжают переговоры по бою за абсолютное чемпионство в сверхтяжелом весе, который запланирован на 29 апреля. Усик завершил свою часть соглашения с саудитами, и теперь очередь за Фьюри. Если нет, бой может состояться на "Уэмбли". Рамадан заканчивается 21 апреля", - написал Коппинджер.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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20 января промоутер Боб Арум выразил убеждение, что бой между Усиком и Фьюри состоится не позднее апреля 2023 года.
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