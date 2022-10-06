Иностранцы могут отдаленно открывать бизнес в Украине и платить здесь налоги: приняли закон об е-резидентстве
Верховная Рада приняла закон о статусе е-резидента, позволяющий иностранцам в несколько кликов зарегистрировать бизнес в Украине и платить налоги на специальных условиях
Об этом сообщает Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Парламент принял законопроект о е-резидентстве во втором чтении. Его поддержали 252 депутата.
"Во время полномасштабной войны важно привлекать дополнительные средства в бюджет и поддерживать экономику страны. Статус е-резидента позволит иностранцам в несколько кликов зарегистрировать бизнес, отдаленно развивать его и платить налоги в Украине по выгодным условиям (5% от дохода, 15% от суммы, превышающей лимит)", сообщил министр.
По данным Федорова, команда Минцифры уже работает над разработкой вебверсии и мобильного приложения с использованием облачных технологий цифровой подписи. Это позволит предпринимателям зарегистрироваться или открыть банковский счет быстро и удобно через браузер или смартфон без бумаг и сложных бюрократических процедур.
Законопроект о е-резидентстве – это еще один шаг к построению сильного ІТ-бренда Украины в мире и поддержке экономики.
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