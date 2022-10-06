Об этом сообщает Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Парламент принял законопроект о е-резидентстве во втором чтении. Его поддержали 252 депутата.

"Во время полномасштабной войны важно привлекать дополнительные средства в бюджет и поддерживать экономику страны. Статус е-резидента позволит иностранцам в несколько кликов зарегистрировать бизнес, отдаленно развивать его и платить налоги в Украине по выгодным условиям (5% от дохода, 15% от суммы, превышающей лимит)", сообщил министр.

По данным Федорова, команда Минцифры уже работает над разработкой вебверсии и мобильного приложения с использованием облачных технологий цифровой подписи. Это позволит предпринимателям зарегистрироваться или открыть банковский счет быстро и удобно через браузер или смартфон без бумаг и сложных бюрократических процедур.

Законопроект о е-резидентстве – это еще один шаг к построению сильного ІТ-бренда Украины в мире и поддержке экономики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb