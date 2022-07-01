Иностранцы, которых группировка "ДНР" приговорила к смертной казни, подали апелляцию, - российские "СМИ"
Граждане Британии и Марокко, приговоренные к смертной казни группировкой "ДНР" на оккупированном Востоке Украины, подали апелляцию на свои приговоры
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
Издание сообщает, что в пятницу, 1 июля, о подаче апелляции в суд сообщила адвокат марокканца Брагима Саадуна Елена Веснина.
Ранее жалобу подала Юлия Церковникова - адвокат подданного Великобритании Шона Пиннера, также приговоренного к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований как наемник. Приговор был оспорен с просьбой смягчить ему наказание до пожизненного лишения свободы.
Еще один британец, приговоренный к смертной казни судом Эйден Аслин еще не подал апелляцию.
- 9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ.
- В тот же день МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.
- 10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
- 1 июля следователи "ДНР" обвинили в "наемничестве" еще двух граждан Великобритании, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.
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