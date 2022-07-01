Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Издание сообщает, что в пятницу, 1 июля, о подаче апелляции в суд сообщила адвокат марокканца Брагима Саадуна Елена Веснина.

Ранее жалобу подала Юлия Церковникова - адвокат подданного Великобритании Шона Пиннера, также приговоренного к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований как наемник. Приговор был оспорен с просьбой смягчить ему наказание до пожизненного лишения свободы.

Еще один британец, приговоренный к смертной казни судом Эйден Аслин еще не подал апелляцию.

9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ.

В тот же день МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.

10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

1 июля следователи "ДНР" обвинили в "наемничестве" еще двух граждан Великобритании, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.

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