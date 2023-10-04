Иностранцам трудно воспринимать, что мы здесь какие-то мероприятия проводим, а параллельно идет война, - легкоатлетка Левченко

Об этом Юлия Левченко сказала в интервью "Трибуне".

"Всегда поддерживают, единственное что – у людей или всегда черное, или белое. "У вас война, а вы здесь спорт". У них какие-то вещи не могут существовать вместе. Возможно, мы тоже когда-то так думали, но мы сейчас живем в условиях, когда мы здесь какие-то мероприятия проводим, а параллельно продолжается война. Для иностранцев это тяжело для восприятия. У них или вы воюете, или соревнуетесь - вы там определитесь", - заявила Левченко.

Украинская легкоатлетка призналась, что это тяжело доносить иностранцам.

"Это трудно доносить. Трудно иногда словами донести это до других людей с другим менталитетом, что мы хотим, чтобы наша жизнь вернулась к норме, что мы просто хотим жить", – сказала Юлия Левченко.

25-летняя Юлия Левченко является серебряным призером чемпионата мира-2017 в Лондоне (Великобритания), а также двукратной чемпионкой мира (среди молодежи) по прыжкам в высоту, турниры проходили в польском Быдгоще (2017) и шведском Евле (2019).

Левченко родилась в Бахмуте.