Иностранный портал приобрел права на трансляцию УПЛ за границей

Об этом сообщает Zorya Londonsk.

Портал OneFootball заключил соглашение с УПЛ ТВ и теперь будет транслировать матчи на своем сайте и в приложении для фанатов, проживающих за пределами Украины.

Отдельно приобрести просмотр одной игры можно за 2 евро/доллара/фунта. Обзор матчей доступен бесплатно.

OneFootball будет транслировать матчи 11 клубов УПЛ. Официальный список пока не известен, вероятнее всего, речь идет о правах на трансляцию матчей, которые транслируются на Megogo.

Аудитория OneFootball, согласно информации на сайте, 100 млн зрителей ежемесячно.