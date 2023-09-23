Иностранный портал приобрел права на трансляцию УПЛ за границей
Иностранный портал OneFootball теперь будет транслировать матчи 11 клубов УПЛ
Об этом сообщает Zorya Londonsk.
Портал OneFootball заключил соглашение с УПЛ ТВ и теперь будет транслировать матчи на своем сайте и в приложении для фанатов, проживающих за пределами Украины.
Отдельно приобрести просмотр одной игры можно за 2 евро/доллара/фунта. Обзор матчей доступен бесплатно.
OneFootball будет транслировать матчи 11 клубов УПЛ. Официальный список пока не известен, вероятнее всего, речь идет о правах на трансляцию матчей, которые транслируются на Megogo.
Аудитория OneFootball, согласно информации на сайте, 100 млн зрителей ежемесячно.
- В субботу, 23 сентября, в 8 туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило команду черкасского "ЛНЗ" со счетом 4:2. На сайте Еспресо.TV доступны расписание и результаты всех матчей УПЛ.
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