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Иностранные юристы готовят досье, в котором обвиняют РФ в умышленном причинении голода на ВОТ, для передачи в Международный уголовный суд

24 сентября, 2023 воскресенье
09:41
Война с Россией

Иностранная юридическая фирма совместно с прокуратурой Украины готовит досье военных преступлений РФ для передачи в Международный криминальный суд, в котором обвиняют Россию в умышленном причинении голода во время конфликта

Об этом сообщает The Guardian.

Юристы задокументируют случаи, когда российские захватчики использовали голод как оружие войны, добавляя доказательства для того, чтобы Международный уголовный суд начал первое судебное преследование по этому поводу и предъявил обвинения российскому президенту Владимиру Путину.

Global Rights Compliance работает с украинской прокуратурой до конца следующего года, чтобы составить досье для подачи заявления в соответствии со статьей 15 Римского устава. Юристы постараются идентифицировать преступников, в частности, требовать ли выдвижения обвинения Путину, как было в марте, когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента за управление "незаконной депортацией" украинских детей в Россию с оккупированных территорий. Юристы сотрудничают с разведкой, чтобы детализировать примеры военных преступлений и принять участие в анализе ущерба.

Юсуф Хан, старший юрист юридической фирмы Global Rights Compliance, сотрудничающей с украинской прокуратурой, сказал, что "вооружение продовольствия происходило в три этапа", начиная с первоначального вторжения, когда украинские города были в осаде, а поставки продовольствия прекращены.

Следователи особенно сосредоточены на осаде Мариуполя, добавил Хан. Поставки продовольствия в город были прекращены, коридоры гуманитарной помощи заблокированы или разбомблены, из-за чего голодающим гражданским людям было очень тяжело или невозможно убежать. Также задокументирован инцидент гибели 20 мирных жителей в Чернигове утром 16 марта 2022 г., когда российские осколочные бомбы взорвались возле супермаркета в городе, где украинцы стояли в очереди за хлебом и продуктами.

Вторым этапом было уничтожение запасов пищи и воды, а также источников энергии по всей Украине, которые адвокат назвал "объектами, необходимыми для выживания гражданского населения".

"Такие атаки были преступлениями не результата, а преступлениями с намерением. Если вы уничтожаете объекты, которые нужны гражданским лицам, например, энергетическую инфраструктуру в разгар зимы, ваши действия предсказуемы", - сказал юрист.

В Николаеве люди остались без питьевой воды в начале войны, когда русские войска захватили помповую станцию. Жители полагались только на доставляемую воду, чтобы они могли безопасно пить и мыться.

Третьей фазирующей стали попытки РФ ограничить экспорт украинского продовольствия.

"Тогда мы видели, как Россия атаковала зерновые объекты на Дунае и играла мышцами в Черном море", - сказал Хан, ссылаясь на отчеты украинских чиновников о том, что в конце июля и начале августа прошлого года было уничтожено 270 000 тонн пищевых продуктов

  • 24 сентября нижняя палата парламента Канады единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию, назвав такие действия кафиров военными преступлениями и геноцидом.
Криминал
Украина
Россия
Владимир Путин
воєнні злочини Росії
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