Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

С 24 февраля мужчины призывного возраста, в том числе студенты иностранных вузов, не могут покинуть территорию Украины из-за действия военного положения. В апреле правила смягчились, но 14 сентября выезд снова запретили.

Минобразования попросило иностранные вузы изменить условия обучения для украинских студентов.

"В связи с этим обратился к иностранным коллегам, министрам образования, с просьбой предоставить возможность украинским студентам призывного возраста, которые зачислены на обучение на 2022/23 у.г., и студентам старших курсов, учиться в режиме онлайн или предоставить им годовую перерыв в обучении с сохранением финансовых условий получения образования", - подчеркнул Шкарлет.

Так, в Польше, Франции и Азейрбаджане мужчины-студенты из Украины могут учиться дистанционно или взять академический отпуск в год.

Министерство образования, науки и спорта Литвы рекомендовало высшим образованиям и колледжам поддержать украинских студентов.

В Германии отметили, что поддерживают просьбу о предоставлении возможности украинским гражданам продолжить обучение в условиях невозможного выезда из Украины. К каждому студенту будут применяться личный подход.

В университетах Дании предусмотрена возможность предоставления отпуска или перевода в дистанционный формат. Тем не менее, каждое заведение имеет свои правила обучения в онлайне, предоставления перерыва и т.д.

Дистанционку для мужчин из Украины также разрешили в Эстонии, Иордании, Казахстане, Канаде, Китае, Северной Македонии, Швейцарии.

С приближением учебного года все более актуальной становилась тема выезда студентов иностранных учебных заведений за границу. После 14 сентября пограничники сообщили, что начали действовать ограничения по пропуску студентов за границу.

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