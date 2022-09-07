Об этом на брифинге в Медиацентре заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

"Что касается детей, которые сейчас учатся за границей, то школьники выпускных классов подпадают под процедуру признания документов. Учащиеся не выпускных классов могут получить информационную справку о том, что они учились в иностранных школах. Эта справка будет учтена в школах Украины при решении вопросов о переводе в следующий класс", – сказал Кононенко.

Ученикам с временно оккупированных территорий предлагается учиться дистанционно, экстернатом или по семейной форме обучения: "Здесь есть не только техническая проблема, оккупационные власти всячески пытаются наказывать тех граждан, которые хотели бы, чтобы дети учились в украинских школах".

В настоящее время в Украине действует 19 906 школ, из них 1539 работают в обычном режиме, 3967 – в смешанном и еще 5977 – дистанционно.

"В общей сложности в школах будет учиться 3 миллиона 900 тысяч детей. Сейчас приступили к обучению в обычном формате около 800 тысяч, один миллион триста – учатся смешанно. Один миллион 800 тысяч – дистанционно. Среди этих детей внутренне перемещенных лиц – 87 616 детей. За границей находятся более 497 тысяч детей", – добавил Кононенко.

Также 4888 заведений дошкольного образования работает в обычном режиме, 4858 – дистанционно и 885 – в смешанном режиме.