Иностранные справки об обучении школьников за границей будут действительны в Украине - МОН
Школьников, которые сейчас учатся за границей, по возвращении в Украину переведут в следующий класс по предъявлению иностранных документов
Об этом на брифинге в Медиацентре заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.
"Что касается детей, которые сейчас учатся за границей, то школьники выпускных классов подпадают под процедуру признания документов. Учащиеся не выпускных классов могут получить информационную справку о том, что они учились в иностранных школах. Эта справка будет учтена в школах Украины при решении вопросов о переводе в следующий класс", – сказал Кононенко.
Ученикам с временно оккупированных территорий предлагается учиться дистанционно, экстернатом или по семейной форме обучения: "Здесь есть не только техническая проблема, оккупационные власти всячески пытаются наказывать тех граждан, которые хотели бы, чтобы дети учились в украинских школах".
В настоящее время в Украине действует 19 906 школ, из них 1539 работают в обычном режиме, 3967 – в смешанном и еще 5977 – дистанционно.
"В общей сложности в школах будет учиться 3 миллиона 900 тысяч детей. Сейчас приступили к обучению в обычном формате около 800 тысяч, один миллион триста – учатся смешанно. Один миллион 800 тысяч – дистанционно. Среди этих детей внутренне перемещенных лиц – 87 616 детей. За границей находятся более 497 тысяч детей", – добавил Кононенко.
Также 4888 заведений дошкольного образования работает в обычном режиме, 4858 – дистанционно и 885 – в смешанном режиме.
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- С 1 сентября украинским школам необходимо разработать варианты компенсаций пробелов в знаниях учащихся, которые они получили из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
- Более 492 тыс. 77 украинских школьников находятся за пределами страны, с марта домой вернулись более 170 тыс. учеников.
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