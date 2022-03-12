Иностранные пользователи Airbnb забронировали жилье в Украине на $15 млн, чтобы помочь украинским предпринимателям
Иностранные пользователи сервиса Airbnb забронировали жилье в Украине на $15 млн, чтобы финансово помочь украинским предпринимателям в сфере гостиничного бизнеса
Об этом сообщил в Twitter. гендиректор Airbnb Брайан Чески.
"В течение недели было забронировано 434 000 ночевок. Это $15 млн для гостиниц в Украине. От имени наших хозяев в Украине спасибо", - написал Чески.
Руководитель отметил, что в течение 48 часов в Украине забронировали 61 406 ночевок.
"Это $1,9 млн для гостиниц. Такая классная идея от нашего сообщества. Спасибо", - написал Чески.
- Напомним, ранее международный сервис для аренды жилья Airbnb заявил, что приостанавливает работу в России и Беларуси.
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