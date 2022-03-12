Иностранные пользователи Airbnb забронировали жилье в Украине на $15 млн, чтобы помочь украинским предпринимателям

Об этом сообщил в Twitter. гендиректор Airbnb Брайан Чески.



"В течение недели было забронировано 434 000 ночевок. Это $15 млн для гостиниц в Украине. От имени наших хозяев в Украине спасибо", - написал Чески.



Руководитель отметил, что в течение 48 часов в Украине забронировали 61 406 ночевок.



"Это $1,9 млн для гостиниц. Такая классная идея от нашего сообщества. Спасибо", - написал Чески.

Напомним, ранее международный сервис для аренды жилья Airbnb заявил, что приостанавливает работу в России и Беларуси.