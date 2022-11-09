Об этом сообщает одно из украинских СМИ.

Их источники, приближенные к Офису Президента Украины, говорят, что партнеры советуют Украине просто не поступать так категорично.

"Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что "желательно посылать россиян не столь категорично", чтобы европейцам было спокойнее жить", - делится один из источников в действующей власти.

Также источники в дипломатических кругах отрицают факт того, что западные партнеры давят на Украину. По их словам, никто не призывает садиться за стол переговоров с РФ.

"На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше", - объяснил один из собеседников, вовлеченный в международные переговоры.

Издание также отмечает, что по его информации не проходит никаких подготовок к переговорам с РФ.

30 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, если Запад предоставит "реалистические предложения". МИД Украины ответил, что единственным реалистичным основанием является вывод оккупантов с территории Украины.

31 октября советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ давит на западных партнеров, чтобы те склонили Украину к переговорам.

Впоследствии Washington Post написало, что Белый дом неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия "настоящих переговоров о мире" с РФ.

9 ноября издание Politico сообщило, что Зеленский под влиянием США изменил позицию по переговорам с РФ.

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