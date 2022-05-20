Иностранные компании переводят бизнес из России в Казахстан, - замминистра иностранных дел Василенко
Из России в Казахстан переводят бизнес некоторые иностранные компании, среди них чешская, работающая в автомобильной сфере
Об этом заместитель Министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко сообщил в интервью чешскому вещателю "Česká televizia".
"Сейчас Казахстан ведет переговоры с пятью-десятью такими компаниями разного размера, заинтересованными в перемещении своего производства. Это тоже европейские компании", - сказал Василенко.
Среди них есть и чешская компания, работающая в автомобильной сфере.
- Напомним, только за месяц полномасштабного вторжения России в Украину рынок оккупантов покинули уже более 220 компаний.
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