Иностранные добровольцы-военные смогут получить украинское гражданство, - Министерство внутренних дел
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что иностранные добровольцы, прибывающие для войны с Россией, смогут получить гражданство Украины
Об этом Енин заявил в эфире телемарафона.
"Хочу отметить, что их количество растет. Для этого нами определены ответственные лица из Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы. Они отвечают за организованный въезд на территорию Украины добровольцев. После этого ими заботится непосредственно Минобороны. Они подписывают соответствующий контракт, получают военный билет, который заменяет им вид на жительство. В дальнейшем, если такие лица среди иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую возможность", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
- 8 марта стало известно, что эксминистр обороны Грузии Ираклий Окруашвили вместе с добровольцами будет воевать за Украину.
- Напомним, предварительно стало известно, что в Украину вызвались прибыть около 20 тысяч иностранцев, готовых защищать наше государство от российской агрессии. Накануне приехали британские легионеры.
- 9 марта в Центре противодействия дезинформации заявили, что более 3000 американцев уже подали заявки на вступление в Международный легион Вооруженных сил Украины.
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