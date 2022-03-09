Иностранные добровольцы-военные смогут получить украинское гражданство, - Министерство внутренних дел

Об этом Енин заявил в эфире телемарафона.



"Хочу отметить, что их количество растет. Для этого нами определены ответственные лица из Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы. Они отвечают за организованный въезд на территорию Украины добровольцев. После этого ими заботится непосредственно Минобороны. Они подписывают соответствующий контракт, получают военный билет, который заменяет им вид на жительство. В дальнейшем, если такие лица среди иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую возможность", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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