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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Иностранные добровольцы-военные смогут получить украинское гражданство, - Министерство внутренних дел

Иностранные добровольцы-военные смогут получить украинское гражданство, - Министерство внутренних дел

9 мартa, 2022 среда
04:31
война с Россией Енин: одной из целей Украины является признание России государством, которое финансирует терроризм

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что иностранные добровольцы, прибывающие для войны с Россией, смогут получить гражданство Украины

Об этом Енин заявил в эфире телемарафона.

"Хочу отметить, что их количество растет. Для этого нами определены ответственные лица из Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы. Они отвечают за организованный въезд на территорию Украины добровольцев. После этого ими заботится непосредственно Минобороны. Они подписывают соответствующий контракт, получают военный билет, который заменяет им вид на жительство. В дальнейшем, если такие лица среди иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую возможность", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Общество
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война
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