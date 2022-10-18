Иностранные добровольцы в Украине планируют создать Тюркский легион
Азербайджанский доброволец ВСУ объявил о планах создания в Украине Тюркского легиона
Об этом сообщает телеграмма-канал AZfront.
По словам уроженца Хачмазского района Магомеда Дафарова, в состав нового формирования планируется набор азербайджанцев, турок, крымских татар, узбеков и представителей других тюркских народов.
Джафаров заявил, что армяне занимают высокие должности в МВД Украины и строят происки против азербайджанцев, воюющих на стороне ВСУ. Он также выразил недовольство деятельностью азербайджанской диаспоры и посольства АР в Украине из-за безразличного отношения к проблемам азербайджанцев. По его словам, до горячей линии посольства приходится дозваниваться часами, а добиться приема в посольство очень сложно и на это уходят дни.
Также издание отмечает, что на стороне ВСУ воюют около 500 азербайджанцев.
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