Иностранные дипломаты отправились в Мариуполь на встречу с Зеленским
Европейские послы вылетели в Мариуполь отмечать День единения с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас .
"А теперь вместе с коллегами (на пути, - ред.) в Мариуполь, чтобы присоединиться к Владимиру Зеленскому на праздновании Дня единения", - сообщил он.
Кроме Матти Маасикаса, в Мариуполь прибудут посол Польши Бартош Цихоцкий, посол Германии Анка Фельдгузен, посол Испании Сильвия Кортес Мартин, посол Эстонии Каимо Кууск.
- Напомним, 16 февраля в Украине впервые отмечают День единения .
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