Иностранные дипломаты отправились в Мариуполь на встречу с Зеленским

Об этом написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас .



"А теперь вместе с коллегами (на пути, - ред.) в Мариуполь, чтобы присоединиться к Владимиру Зеленскому на праздновании Дня единения", - сообщил он.



Кроме Матти Маасикаса, в Мариуполь прибудут посол Польши Бартош Цихоцкий, посол Германии Анка Фельдгузен, посол Испании Сильвия Кортес Мартин, посол Эстонии Каимо Кууск.

Напомним, 16 февраля в Украине впервые отмечают День единения .

Немецкая дипломатка перед вылетом обнародовала фото на аэрородроме.