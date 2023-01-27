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OPINION

Иногда я завидую таким, как Тищенко

27 января, 2023 пятница
16:05
Мнение

Если честно, конечно, иногда завидую таким людям как Тищенко. Не материальной составляющей, а тому, насколько они интегрально цельные личности

Здесь живешь. Каждый день неизменные рефлексии, неизменные внутренние бои. Достаточно делаю/недостаточно. Имею право опустить руки/не имею. Усталость: бороться до полного истощения или сдаться ей и лежать целый день, глядя в потолок. Внутренний симпозиум на два дня: могу поехать куда-то на выходные, не имею ли морального права, потому что вокруг столько страданий и людей, которые не живут, а существуют. Дополнительная панель: нравственно ли иметь в таких условиях выходные в принципе!

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Так хочется иногда ни о чем не думать. Вот чтоб в голове — тупо пустыня. Захотел на пляж, как беспечный у*ан Коля. Намутил путь, поехал. Приехал еще что-то намутил. Решал вопросы. Поднял бабла

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Постоянное давление! Постоянное сопоставление действий и мыслей с тремя нравственными компасами. Постоянное самокопание в ситуации, в которых проявил слабость духа.

А так хочется иногда ни о чем не думать. Вот чтоб в голове — тупо пустыня. Захотел на пляж, как безопасный у*ан Коля. Намутил путь, поехал. Приехал, еще что-то намутил. Порешал вопросы. Поднял бабла. Намутил путь еще раз. Италия, Чинкве Терре, вот все это. Война – не война, которая в Пхукете разница.

Не представляю, как жить с таким пустым черепом, чтобы ветер продувал. Но такая жизнь со стороны иногда кажется гораздо более счастливой.

Источник

Об авторе. Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

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