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OPINION

Иногда смотрите на время…

Игорь Гулик
20 июня, 2023 вторник
20:03
Мнение

О возможности применения Россией ядерного оружия в критический для него момент говорят не впервые

Не знаю почему, но после заявления Байдена о возможности применения Путиным ядерного оружия, мне пришел в голову диалог из фильма "Убийца" (Sicario) Дени Вильнева. Простенький такой диалог, но только на первый взгляд:

– Что мне стоит знать?

– Зачем вам знать, как устроены часы. Просто иногда смотрите на время.

Мы не можем знать точно, как устроены часы большой политики и большой войны. Но "смотря" на время, — почти тактильный маркер того, что за кулисами, то есть прислушиваясь к официальным заявлениям, намекам, метафорам, — все же есть шанс почувствовать движение этого механизма, направление этого движения.

Я, возможно, пессимист, но для того, чтобы понять, что кремлевский маньяк способен во что бы то ни стало, среди прочего, и на рукотворный апокалипсис, мне не обязательно было ждать заключения Байдена. Разве вся "кредитная история" Путина – не довод?

Человек, который прибег к кровавым провокациям на Каширском шоссе против собственных граждан ради того, чтобы найти повод для начала "локальной" чеченской войны. Политик, лично отдавший приказ штурмовать школу в Беслане, переполненную учениками. Убийца театралов в Дубровке.

Это неполный перечень путинских преступлений против своего народа. Зря, что этот народ слепо поверил в террористические версии упомянутых событий. До сих пор верит, несмотря на тысячи гробов, потоком идущих в Россию из украинской степи.

Ну, а после Бучи, Ирпеня, ядерных провокаций на Чернобыльской и Запорожской АЭС, после Каховской дамбы, разве можно до сих пор жить с иллюзией, что для Путина есть печально известные красные линии, когда речь идет о его собственном выживании? Но даже если бы речь шла не о выживании, а о банальном "имидже", об искаженном амбициями нарциссизме "маленького человека", реальном воплощении бреда Достоевского.

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Но Байден – это очередное "взгляд на время". Небезосновательный, к слову, взгляд. Президент Америки не кичится талантом провидца. Он констатирует факты: "Когда я выступал здесь (в Калифорнии.Авт.) около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально".

Похожее можно сказать, просто бросив взгляд на прошедшее время. Начало 2022 г. и упорные предупреждения союзников о реальности российского вторжения в Украину. Проигнорированы, высмеяны в Киеве, где, очевидно, не хотели знать, как "устроены часы". Или еще хуже, знали, потому что были "по делу".

О возможности применения Россией ядерного оружия в критический для него момент также говорят не впервые. Более того, дискутируют даже о конкретных местах, где Путин мог бы ударить: от Карпат, где-то на границе с Польшей (читай – НАТО) до Киева с его "центрами принятия решений". И снова, вдогонку рациональным и обоснованным прогнозам поднимается волна хейта, нездорового скепсиса и легкомысленной шумихи. Мы даже не сдаем себе дела "взглянуть на время", не то что узнать, как устроены часы.

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А время пока такое. Путин откровенно проигрывает свою, вероятно, последнюю войну. Украина постепенно и методично перемалывает его "вторую в мире" армию, наша ПВО выставляет на посмешище "непобедимое оружие Судного дня".

Россию лихорадит от "тихой гражданской войны" недовольных режимом элит, потерявших не только состояния, возможность миллиардных заработков дома и за рубежом, но и реноме. Ведь нельзя быть налогоплательщиком, кормящим несправедливую войну, и в то же время – уважаемым бизнесменом.

А Путин лишен маневра. Он – в клетке, построеной международным ордером на арест, он не может воспользоваться шансом для удовлетворения собственного самолюбия – уехать куда-то в Африку или Амазонию и похвастаться там своим "величием" и "благотворительностью".

Его выбросили из приличного общества, и вариантов перед диктатором совсем мало: скамья подсудимых, пуля или табакерка в висок, или жалкое прозябание в комфортном, наполненном страхом, бункере.

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Так что ядерный гриб в центре Европы – едва ли не единственный шанс Путина. Нет, не на победу в бесперспективной войне, не на спасение России. Ради собственного эго.

Как в упомянутом кино, где "скорбящий прокурор" Алехандро бессмысленно расстреливает семью наркобарона, реализовав собственную жажду слепой мести.

Давайте смотрим иногда на время, если лень узнать о механизме часов…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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