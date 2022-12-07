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OPINION

Иногда российские нарративы повторяют люди, которых трудно назвать идиотами

Сергей Фурса
7 декабря, 2022 среда
12:01
Мнение

Есть ли перетоки из украинской системы в европейскую? Да. И это очень сильно спасает. К счастью, в начале войны мы смогли синхронизировать свою систему с европейской

Россия снова ударила по нашей энергетической инфраструктуре. И снова цель была не в трансформаторах, цель была у наших голов.

Цель – посеять панику, уныние, усталость и заставить общество давить на власть для того, чтобы достичь перемирия на выгодных России условиях.

В этот раз ПВО сработало лучше, на этот раз несколько самолетов вообще не взмыло с супер-пупер аэродромов, а энергетики были более готовы и уже обучены предварительными ударами. Поэтому вред был нанесен меньший. Но нанесен. И жизнь стала менее комфортной по всей Украине. Открывая для России новую попытку залезть нам в голову.

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Это не работает. Но они пробуют. И часть этих попыток состоит в том, чтобы в ваших домовых чатиках, в ваших такси, на базарах и школа люди начали говорить о том, что "все не так однозначно", "электрики хватает", "то все барыги от власти зарабатывают и экспортируют электроэнергию", "Запад снова нас бросил и дал только 40 генераторов". Цель – взорвать единство Украины в противостоянии российской агрессии. Цель – посеять недоверие внутри Украины и коалиции с союзниками.

Очень жаль, что есть много полезных идиотов, повторяющих заложенные Путиным нарративы. Но иногда их повторяют люди, которых трудно назвать идиотами. Какие точно "в теме", а когда-то были и "в доле"

И это время от времени работает. И очень жаль, что есть много полезных идиотов, повторяющих заложенные Путиным нарративы. Но иногда их повторяют люди, которых трудно назвать идиотами. Какие точно "в теме", а когда-то были и "в доле". И вот уже в телевизоре Юлия Владимировна Тимошенко начинает распространять российские нарративы и говорит, что мы экспортируем электроэнергию в Венгрию. Сама. Лично. Рассказывает русскую пропаганду. Уже не из-за своих депутатов. А лично.

И здесь есть два момента. Во-первых – это ложь. Мы не экспортируем электроэнергию в Венгрию. Экспорт электроэнергии был летом, когда у нас не было дефицита и когда россияне еще не избивали по нашей энергетической инфраструктуре. И это было разумно и логично. Потому что это приносило стране деньги. И экспорт был остановлен, когда россияне начали бросать ракеты на нашу энергосистему как бешеные. И следует понимать, что нельзя было генерировать электроэнергию "про запас", на будущее, сохраняя ее в чемоданах. По крайней мере, пока Маск не построит у нас свой супер чарджер.

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Есть ли перетоки из украинской системы в европейскую? Да. И это очень сильно спасает. К счастью, в начале войны мы смогли синхронизировать свою систему с европейской

Есть ли перетоки из украинской системы в европейскую? Да. И это очень сильно спасает. К счастью, в начале войны мы смогли синхронизировать свою систему с европейской. А в единой синхронной системе, конечно, будут перетоки. Но то, что выходит из нашей системы в Европе в Венгрию, затем, синхронно, возвращается, например, на юге, из Румынии через Молдову. И это очень помогает, потому что это увеличивает логистические возможности системы, которые и пытается разрушить Путин. Но важно понимать – никто не продает за деньги украинскую электроэнергию. Это просто перетоки в единой синхронизированной системе. Которые нам очень помогают проходить эту зиму.

Очень неприятно, когда Путину помогают в Украине. Помогают реализовывать его античеловеческую стратегию

Во-вторых, человек, который это говорит, знает, что это ложь. Ибо кто же, как ни Юлия Владимировна разбирается в энергетической системе Украины. Как говорит один ее друг – "я там преподавал, где вы учились". И человек сознательно поддерживает русские нарративы. Или потому, что "все пропало", она видит рейтинги и хватается за соломинку измены, пытаясь оседлать любимое обнищание и вернуть в старые добрые времена. Или потому, что… Вот второе вообще первым приходит в голову, но лучше уже было бы первое….

Во всяком случае, очень неприятно, когда Путину помогают в Украине. Помогают реализовывать его античеловеческую стратегию. И делают это люди, всегда кричащие, что они патриоты. И это нельзя забывать.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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