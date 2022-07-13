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Главная война с Россией Иногда потери РФ превышают показатели комплектования, - Генштаб ВСУ

Иногда потери РФ превышают показатели комплектования, - Генштаб ВСУ

13 июля, 2022 среда
19:47
война с Россией

На некоторых военных направлениях потери российских оккупантов превышают показатели комплектования

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

"Иногда потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины. Доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие", - пишет Генштаб.

Ситуация с вражеским флотом

В Акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает четыре носителя высокоточного оружия.

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