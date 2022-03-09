Иногда партнеры обвиняют нас в резкости. Да, мы резкие. Иногда безжалостные, - Кулеба

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Facebook Дмитрия Кулебы.



По словам Кулебы, ничто не дается просто, но "Украина крутит колесо истории".



"Ничто не дается просто. Много сложных разговоров, комбинаций. Есть попытки отдельных партнеров ограничиться полурешениями. Некоторые пытаются играть со временем. Но мы не сбавляем обороты. Иногда партнеры обвиняют президента, меня, всех нас в резкости. Да, мы резкие. Иногда безжалостны. Особенно к тем, кто нас пытается немного обмануть Мы такие, потому что каждое оружие, каждая санкция, каждая компания, которая выходит из России – это приближение победы, это сохраненная человеческая жизнь, это детство без страха, это неразрушенный дом, больница, школа. Украина крутит колесо истории и партнеры нам помогают", - написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

В четверг, 10 марта, в Анталии состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции (Мевлют Чавушоглу), Украины (Дмитрий Кулеба) и России (Сергей Лавров).