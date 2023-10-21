"Иногда мое присутствие обязательно": Буданов заявил об участии в зоне боевых действий

Об этом он рассказал в проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина", пишет ГУР.

По его словам, во время освобождения Харьковской области он сам находился в зоне боевых действий рядом со своими солдатами и офицерами.

"Иногда мое присутствие обязательно, потому что все мы люди. Всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как ободрить бойцов", - заявил Буданов.