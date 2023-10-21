"Иногда мое присутствие обязательно": Буданов заявил об участии в зоне боевых действий
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что участвовал в боевых действиях рядом с украинскими военными
Об этом он рассказал в проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина", пишет ГУР.
По его словам, во время освобождения Харьковской области он сам находился в зоне боевых действий рядом со своими солдатами и офицерами.
"Иногда мое присутствие обязательно, потому что все мы люди. Всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как ободрить бойцов", - заявил Буданов.
- Недавно Буданов рассказал , что он с женой Марианной заселился в свой кабинет 23 февраля, накануне полномасштабного вторжения РФ.
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