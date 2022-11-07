Иногда лучше молиться

Несколько дней тому в боях за Украину погиб доброволец из Тайваня, 25-летний Джонатан Ценг, служивший в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь". Несмотря на отсутствие дипломатических отношений Украины с большой китайской демократией на Острове Свободы Тайване (в отличие от стран китайских коммуняк, белорусских путиноидов или иранских нацистов), этот герой приехал к нам, чтобы помочь весной, когда началась массированная атака нацистской России на Украину. Его именем, как и именами тысяч других, павших за независимость Украины, возможно, назовут улицы. По крайней мере, мы будем помнить о них, и всегда будем вспоминать с благодарностью.

В Украине скорее всего не будет улиц, названных именем актуального римского папы Франциска, однако мы будем помнить и всегда будем вспоминать с благодарностью героев, павших за ее свободу.

Но в Украине скорее всего не будет улиц, названных именем актуального римского папы Франциска. Архиепископ-аргентинец, воспитанный в том числе и украинским священником-салезианином о. Степаном Чмилем, мыслит Украину лишь как лишенную субъектности жертву, обреченную умереть распятой на кресте за бунт против империи толстоевских. Он уже не раз это подтвердил, и казалось, дно достигнуто, но нет, Хорхе Марио Бергольо доказал, что для него нет ничего невозможного.

Так вот, возвращаясь в воскресенье 6 ноября самолетом в обществе группы журналистов из Бахрейна, а затем на пресс-конференции в Риме папа Франциск высказал ряд скандальных тезисов, органично резонирующих с бредом коллективного российского Путина, и насыщенных пропагандистским ядом, обильно разлитым в последнее время московскими извергами в медиальном пространстве.

Итак, народ-"богоносец", по меньшей мере три четверти которого считают Путина воплощенным божеством, ненавидят Украину, желают всем украинцам, а прежде всего их детям, голодной, холодной, огненной или обусловленной радиацией смерти, поддерживают войну, охотно идут на нее убивать, а если и протестуют, то только из-за животного страха за собственную драгоценную шкуру или то, что их вытащили из зоны комфорта, однако не платят обещанных золотых гор, по мнению архиепископа Рима, являются сообществом "гуманистов".

Папе, наверное, некогда прочитать отчет агентства АП о неслыханных преступлениях российской военщины в Буче, совершенных вполне регулярными потомками советских уродов-"освободителей".

Что ж, за пастырскими хлопотами ему некогда было почитать расследование агентства АП о неслыханных преступлениях российской военщины в Буче, которые совершали не наемники или уголовники, как пытается убедить весь христианский мир, злоупотребляя священническим авторитетом, папа, а вполне регулярные потомки советских уродов-"освободителей".

На прошлой неделе был опубликован украинский перевод замечательной книги настоящего, а не фальшивого, европейского гуманиста, великого христианина-католика, поляка, который всю жизнь посвятил изучению и популяризации культуры украинских горцев, Станислава Винценза "Диалоги с советами". Сначала во время советской оккупации Западной Украины в 1939-1940, а затем в оккупированной Красной армией Венгрии в 1944-1945 годах он терпеливо разговаривал с агрессорами, наблюдал за их поступками, чтобы понять антропологический профиль беспощадных убийц, грабителей и насильников из края Пушкина, Толстого, Достоевского и Чайковского. Среди многочисленных проявлений "гуманизма" он зафиксировал и такое:

"В этом военном половодье, будто в спектакле, инсценированном адом, чтобы продемонстрировать угнетение и унижение человечества, постоянно повторялись случаи, когда определенные группы, в сущности большие банды, которые сначала маскировались, совершали преднамеренные и коллективные изнасилования. В декабре, когда немецкая артиллерия обстреливала нас с правого берега, мы прятались, даже спали в пивной соседнего дома. И тогда спряталась у меня, причем вполне очевидно в поисках моей защиты, молоденькая беременная женщина на поздней стадии беременности со своим мужем. Ее изнасиловали по очереди 17 солдат, которые перед тем вроде бы дружелюбно знакомились с этой семьей, приходя в их домик на чай и за сигаретами, а скорее всего изучая ситуацию, чтобы убедиться, что эти люди беззащитны. Придя ко мне, молодые супруги больше всего боялись той вероятности, что эти насильники сообщат другим, подобным им, тем, кто ищет доказательств, что именно эта женщина "профессионально" совокупляется с солдатами, а значит, они могут безнаказанно позволить себе что угодно. Именно поэтому эти молодые люди сбежали из дома, в частности еще и потому, что он находился на обочине, достаточно далеко от укатанной дороги.

Что было делать? Нечего было и мечтать разыскать виновников на улочках, где слонялись толпы солдат. Я спрятал испуганных, несчастных гостей на ночь в пивной за большой пустой бочкой для вина, а на следующий день, посовещавшись, мы решили, что они переберутся к родственникам, живущим в соседнем городке, потому что можно было предположить, что по крайней мере количество жителей городка даст определенную защиту, а следовательно и покой.

Когда я рассказал об этом нескольким [российским] офицерам, они отнеслись к этому случаю довольно странно: "А зачем же эти глупые венгры строят себе дома на отшибе, как будто хотят соблазнить разбойников? "

Конечно, такие или подобные аргументы были бессмысленными, тем более, что я вскоре узнал, что сестру нашей хорошей знакомой, которая жила в Будапеште на одной из главных улиц, изнасиловали пятнадцать солдат. Хотя другие воины, которые позже у нее квартировали, дружно защищали этот дом, никто никогда не искал виновников".

Хорошо, по крайней мере, что папа осознает: на территории "многострадальной Украины" уже в третий раз за последнее столетие идет мировая война.

Что ж, думаю, официальные лица из Украины выскажут свое отношение к предложениям папы римского "многострадальной Украине" начать переговоры о мире (капитуляции?) с российскими насильниками, убийцами и военными преступниками, которые, как он вполне определенно осознает, развязали третью мировую войну (подробный отчет о папских высказываниях, подготовленный отцом-василианином Тимофеем Коцуром на "Vatican News", называется "Папа: три мировые войны в течение века, мы не хотим это осознать"). Так же наверняка не будет недостатка в желающих объяснить, каким извергом был папский любимец Достоевский.

Однако я здесь хочу обратить внимание на два тезиса, которые могут затеряться в медиальной суматохе. Итак, цитата: "Сегодня, по моему мнению, самым большим бедствием в мире является производство оружия. Но прошу вас! Мне сказали, не знаю, правда это или нет, что если бы в течение года не производить оружие, то положили бы конец голоду в мире. Индустрия оружия является ужасной". Вот такая дихотомия в голове у архиепископа, вызванная его советниками-манипуляторами. Никто не рассказал ему, что именно благодаря эффективному и качественному оружию гибнет меньше солдат, что именно благодаря новейшим технологиям в вооружении можно положить конец варварским миллионным армиям прошлого, которые теряют смысл при применении высокомобильных средств блокирования логистики врага. Но еще более очевиден обман, когда речь идет о расходовании годового бюджета на вооружение для устранения проблемы голода.

Деньгами голодных не накормишь. Можно купить за оружейный бюджет весь годовой урожай, но в следующем году надо будет выращивать следующий. Однако сейчас московские захватчики превращают благословенные украинские почвы в пространство смерти.

Деньгами, Святой Отец, голодных не накормишь. Да, можно купить за оружейный бюджет весь годовой урожай и раздать его бесплатно голодным, инвестировать средства в развитие земледелия и создание достойных условий жизни для крестьян, которые бегут в города от нищеты и произвола тоталитарной власти (потому что голод не присущ демократиям, там всегда приходит надлежащая помощь, как справедливо доказал Амартия Кумар Сен). Но в следующем году надо будет выращивать следующий урожай, а затем следующий. Однако духовные потомки Достоевского уже который год превращают благословенные украинские почвы, которые веками были житницей Европы и мира, в усеянное минами, тысячами тонн железа, отравленное химикатами от взрывов, сожженной техники и разлитого топлива пространство смерти.

Второй тезис касается "военных мемориалов, где на надгробиях выписаны имена молодых мужчин". "Не хочу никого оговаривать, - цитирует о. Тимофей папу, - но это коснулось моего сердца: когда происходило воспоминание высадки в Нормандии, на празднование собрались главы государств и правительств. Да, действительно, это было начало падения нацизма, это правда. Но сколько юношей полегло на берегах Нормандии? Говорят, что тридцать тысяч... Кто вспоминает об этих юношах? Война сеет это все. Поэтому вы, журналисты, будьте пацифистами, выступайте против войн, боритесь против войны". У римского архиепископа не нашлось слов осуждения в адрес двух военных преступников и посланцев Антихриста - Гитлера и Путина. Зато, рассказав об официальном чествовании памяти героев, павших на побережье Нормандии в 1944 году и ухоженных кладбищах этих борцов за свободу, папа сразу же заявляет, что их... забыли и их жертвы были напрасными, как будто не существует послевоенного мира, где только по злой воле кремлевских маньяков во вполне миролюбивой Европе началась кровавая война, а НАТО и ЕС приложили все усилия, чтобы континент и планета в целом развивались мирно и достойно. Что ж, видим явные проблемы у Святейшего Отца и с логикой, и с ценностями, и с преданностью духу христианства, которое призывает не бояться зла и сопротивляться ему.

Однако мы непременно победим, и дерево нашей свободы, обильно политое кровью самоотверженных патриотов и патриоток, будет цвести вечно, пока существует этот мир. И настоящие христиане будут молиться за души погибших героев.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Павлышин - историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Эспрессо.

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