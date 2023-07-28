Иногда дожди с грозами, в дальнейшем - прояснения: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
В выходные 29 и 30 июля в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Однако в воскресенье прогнозируется прояснение и потепление в некоторых областях
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
29 июля дожди, вероятно, накроют западную часть Украины, а также Харьковщину, Луганщину и Донетчину. Также прогнозируются кратковременные дожди во второй половине дня в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
"В центральных областях и в южной части, а также в Сумской и Донбассе - без существенных осадков, много солнца", - говорится в сообщении.
Также 30 июля дожди с грозами ожидаются в западных областях Украины. Днем они дойдут до Винницкой области, а остальная территория будет находиться в сухой солнечной погоде.
Фото: Наталья Диденко
Слишком жарко не будет
В субботу, 29 июля, температура воздуха в Украине будет комфортной - +24...+29°C.
Ветер ожидается с северо-запада, умеренный, в Приазовье возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
Уже 30 июля будет потепление +26...+32°C. Тем не менее, в западных областях будет немного свежее +23...+29°C.
В столице будет тепло, есть вероятность кратковременных дождей
В Киеве в субботу, 29 июля, вероятно, ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха завтра - около +25°C.
В воскресенье в Киеве – идеальный синоптический летний день, без осадков, +28°C.
- Сегодня, 28 июля, на западе облачно и без осадков , а в восточных и частично южных регионах прогнозируют дожди и грозы.
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