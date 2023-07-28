Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

29 июля дожди, вероятно, накроют западную часть Украины, а также Харьковщину, Луганщину и Донетчину. Также прогнозируются кратковременные дожди во второй половине дня в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

"В центральных областях и в южной части, а также в Сумской и Донбассе - без существенных осадков, много солнца", - говорится в сообщении.

Также 30 июля дожди с грозами ожидаются в западных областях Украины. Днем они дойдут до Винницкой области, а остальная территория будет находиться в сухой солнечной погоде.

Фото: Наталья Диденко

Слишком жарко не будет

В субботу, 29 июля, температура воздуха в Украине будет комфортной - +24...+29°C.

Ветер ожидается с северо-запада, умеренный, в Приазовье возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Уже 30 июля будет потепление +26...+32°C. Тем не менее, в западных областях будет немного свежее +23...+29°C.

В столице будет тепло, есть вероятность кратковременных дождей

В Киеве в субботу, 29 июля, вероятно, ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха завтра - около +25°C.

В воскресенье в Киеве – идеальный синоптический летний день, без осадков, +28°C.